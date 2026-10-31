Șeful magistraților din Polonia, mesaj dur la adresa Guvernului Tusk, după declanșarea crizei de la Curtea Constituțională. „O amenințare directă la adresa funcționării statului”

Șeful Consiliului Național al Magistraturii din Polonia, Dariusz Zawistowski, lansează un avertisment sever în contextul crizei fără precedent care a blocat Tribunalul Constituțional de la Varșovia. Într-un mesaj public,acesta a criticat ingerințele politice, subliniind că acțiunile guvernului Tusk nu trebuie să pună în pericol siguranța și independența judecătorilor.

Apel la independența justiției și stoparea interferențelor politice

Într-o declarație publicată pe platforma X, șeful Consiliului Național al Magistraturii a abordat contextul politic extrem de tensionat al conflictului privind conducerea Tribunalului Constituțional. Acesta a subliniat că nicio acțiune guvernamentală nu ar trebui să compromită independența și drepturile fundamentale ale magistraților.

Potrivit lui Dariusz Zawistowski, escaladarea disputei de către Guvernul Tusk nu va vindeca Tribunalul.Magistratul a atras atenția că instituția nu își poate îndeplini rolul din cauza interferențelor politice în independența sa.

„O amenințare directă la adresa funcționării statului”

Oficialul polonez a lansat și un avertisment cu privire la consecințele pe care acest blocaj instituțional le are asupra societății. Șeful Consiliului Național al Magistraturii a punctat că lipsa unei independențe reale a justiției depășește granițele unei simple dispute politice, reprezentând o „amenințare directă la adresa funcționării statului”.

Mai mult, Dariusz Zawistowski a concluzionat că paralizarea Tribunalului Constituțional și vulnerabilitatea sistemului judiciar constituie o atingere gravă adusă drepturilor cetățenilor, care rămân fără garanția unei justiții corecte și funcționale în fața abuzurilor politice.

Cum a izbucnit criza din Polonia

Pe site-ul Tribunalului a apărut un anunț care spunea că președintele instituției, Bogdan Święczkowski, și vicepreședintele Bartłomiej Sochański (nr. numiți în funcție de PiS, partid aliat cu Karol Nawrocki) sunt suspendați. Judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska a spus că ea a emis măsura și a preluat conducerea.Tabăra lui Święczkowski vorbește despre o „lovitură de stat” și spune că cei doi rămân în funcții. Poliția a securizat clădirea, iar în fața ei s-au strâns protestatari.

Nawrocki și-a întrerupt zborul spre Senegal și s-a întors la Varșovia. A intrat în clădirea Tribunalului Constituțional după miezul nopții și a rămas acolo până aproape de ora 5. Dimineața, șeful cancelariei sale,Paweł Szefernaker, a citit o declarație: președintele spune că ordinea constituțională a fost încălcată și că un organ al statului a fost preluat prin forță. Invocă o amenințare la adresa securității interne.