Fritz, atac voalat la Nicușor Dan, la Congresul USR. „Nu ne vom crede niciodată șeful sistemului”

Liderul USR, Dominic Fritz, a lansat sâmbătă, de la tribuna Congresului partidului o săgeată la adresa președintelui Nicușor Dan. În fața membrilor adunați la Timișoara, Fritz a susținut că USR nu se va considera niciodată „șeful sistemului”, aluzie la o afirmație a șefului statului, care susținea, în iunie, că „nu poți să te lupți cu sistemul, când ești șeful lui”.
Fritz a declarat că există o diferență între USR și restul clasei politice, subliniind că membrii formațiunii își respectă angajamentele luate în fața alegătorilor.
„Știu că foarte mulți oameni au votat anul trecut cu speranță, pentru o agendă curajoasă de reformă. Și ne spun acum, în fiecare filială, că se simt dezamăgiți. Le înțeleg dezamăgirea. O împărtășesc. Și le promit: noi nu ne vom crede niciodată șeful sistemului, vom fi mereu câinele de pază al cetățenilor în fața sistemului!”, a declarat, sâmbătă, președintele partidului, Dominic Fritz, la Congresul formațiunii în cadrul căruia de alege noul Birou Național.
În luna iunie, aflat la Gdansk, în Polonia, președintele Nicușor Dan a declarat că este „o certitudine” că 20 de ani s-a luptat cu „sistemul”. El a mai spus, într-un răspuns pentru un reporter, că „nu poți să te lupți cu sistemul, când ești șeful sistemului”.
„Cred că 20 de ani de luptă cu sistemul e o certitudine. Nu poți să te lupți cu sistemul, când ești șeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără să ducem țara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o.
Pentru a face o reformă, între un câine care latră și un câine care mușcă, eu prefer un câine care mușcă. Între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulți declamatori, și între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul, eu întotdeauna, cum am făcut-o și la Primăria Capitalei, sper să mă pun în poziția de a avea instrumente pentru a reforma sistemul.
Dacă vrem să ne ducem într-o zonă mai politică, este foarte important ca să păstrăm, să ducem linia de demarcație între pro-occidental și anti-occidental și nu să ne consumăm energiile într-o luptă în interiorul unei viziuni pro-occidentale. Asta am spus-o inclusiv în campanie electorală, când am criticat sistemul”, a spus președintele Nicușor Dan, precizând că, „în timp”, el poate livra promisiunea lui electorală privind „România onestă”.