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Criza din Polonia, explicată pe înțelesul tuturor. Care este miza schimbărilor de la Curtea Constituțională și cât de legitim este demersul prim-ministrului Donald Tusk

Criza din Polonia, explicată pe înțelesul tuturor. Care este miza schimbărilor de la Curtea Constituțională și cât de legitim este demersul prim-ministrului Donald Tusk
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Polonia trece printr-una dintre cele mai tensionate crize politice din ultimii ani, iar în centrul ei se află Tribunalul Constituțional, instituția care corespunde Curții Constituționale din România. Președintele Karol Nawrocki, aliat al PiS, spune că guvernul condus de Donald Tusk a preluat prin forță o instituție a statului, după ce conducerea acesteia a fost suspendată. Guvernul premierului Donald Tusk spune că vrea să readucă în legalitate o „instituție controlată politic”. Cu toate astea, decizia de suspendare a conducerii e una fragilă în fața legii.

Conducerea Tribunalului spune că nu există temei legal pentru suspendare și că persoana care a decis-o, judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska, a făcut un abuz, pentru că nu este judecător al instituției, atâta timp cât nu a depus jurământul în fața președintelui, așa cum cere legea.

Karol Nawrocki susține că Tribunalul Constituțional este un organ al statului, iar conducerea lui nu poate fi schimbată de un grup de persoane pe care el nu le recunoaște ca judecători, cu poliția în jurul clădirii. Potrivit președintelui, jurământul în fața lui este cerut de lege, iar fără el judecătorii aleși de Parlament nu pot intra în funcție. El spune că nu a refuzat niciodată formal jurământul, iar Tribunalul a decis în mai că șeful statului nu e obligat să accepte orice numire.

Tribunalul Constituțional din Polonia, luat cu asediu vineri noapte

Judecătoarea Tribunalului Constituțional din Polonia, Anna Korwin-Piotrowska, a anunțat vineri seara că președintele instanței, Bogdan Święczkowski, și adjunctul lui, Bartłomiej Sochański, sunt suspendați pentru o lună. Ea spune că a preluat conducerea, invocând vechimea în magistratură. Judecătoarea a fost aleasă de majoritatea parlamentară a lui Donald Tusk, dar președintele țării nu i-a primit niciodată jurământul.

Anna Korwin-Piotrowska

Miza crizei din Polonia. Se apropie alegerile parlamentare

Deși e un conflict pornit încă din 2015, suspendarea conducerii Tribunalului Constituțional are loc cu aproape un an înainte de alegerile parlamentare viitoare din Polonia și la 3 ani de când Donald Tusk a reluat puterea, chiar dacă a promis atunci că va face schimbări în cadrul instituției. Tusk se agață acum de o decizie a Curții de Justiție a UE care a spus în 2025 că Tribunalul nu ar mai fi independent, iar analistii polonezi susțin că actualul premier încearcă să își mobilizeze propriul electorat în jurul acestei crize. Mai mult, un conflict direct cu președintele și PiS l-a ajutat și la alegerile din 2023.

Abuz sau o cale firească democratică. O luptă cu judecătorii Tribunalului de mai bine de 10 ani

Disputa a pornit în 2015.În ultimele zile ale mandatului lor, parlamentarii care plecau au ales cinci judecători, iar noua majoritate, condusă de PiS,i-a contestat și a ales alți cinci. În anii următori, criticii din Polonia și din Uniunea Europeană au acuzat PiS că a pus Tribunalul sub control politic. În decembrie 2025, Curtea de Justiție a UE a decis că instituția nu mai îndeplinește cerințele unei instanțe independente, din cauza unor nereguli la numirea a trei judecători și a președintelui. După ce a revenit la putere, în decembrie 2023, Tusk a promis că va repara instituția. Din 2024, guvernul nu mai publică hotărârile Tribunalului, pe care le consideră emise de un organ neautorizat. Anul acesta, Parlamentul a ales opt judecători noi. Nawrocki, aliat al PiS, a primit jurământul a doar trei dintre ei. Ceilalți cinci au depus jurământul în Parlament, iar Święczkowski, fost viceministru al Justiției în guvernul PiS, nu i-a lăsat să lucreze.

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