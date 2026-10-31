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Ministrul Energiei a vizitat Termocentrala de la Iernut: „Finalizarea acestui proiect va însemna mai multă energie produsă în țară”

Ministrul Energiei a vizitat Termocentrala de la Iernut: „Finalizarea acestui proiect va însemna mai multă energie produsă în țară”
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Astăzi, ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a vizitat Termocentrala de la Iernut. În cadrul vizitei au fost analizate stadiul implementării proiectului, precum și și etapele de finalizare și punere în funcțiune a noii termocentrale realizată de Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ SA, potrivit Mediafax.

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De asemenea, au fost evaluate progresele înregistrate, s-au prezentat activitățile curente și au fost identificate și măsurile necesare pentru continuarea lucrărilor în condiții de eficiență, siguranță și responsabilitate.

La Iernut se construiește o termocentrală cu ciclu combinat cu turbine cu gaze. Este una dintre investițiile strategice ale ROMGAZ.

Ministrul a vorbit cu reprezentanții conducerii ROMGAZ despre activitățile desfășurate de companie în calitate de antreprenor general, contractele aflate în derulare, precum și progresele înregistrate de General Electric în șantier.

„Finalizarea acestui proiect va însemna mai multă energie produsă în țară, un Sistem Energetic Național mai flexibil și mai puțină dependență de importuri”, a transmis Chisăliță.

Potrivit ministerului, se acordă o atenție sporită lucrărilor rămase, integrării echipamentelor și pregătirii etapelor de testare și punerii în funcțiune.

„Iernut trebuie să devină cât mai curând o investiție funcțională, care să producă energie pentru România. Este un obiectiv important pe care îl urmărim cu atenție și pentru a cărui finalizare trebuie să continuăm toate eforturile necesare”, a spus Chisăliță.

Noua Termocentrală care urmează să fie finalizată la Iernut are o capacitate de 430 MW. Este o centrală ciclu combinat cu turbine cu gaze, ce utilizează gazele naturale pentru a produce energie electrică.

Termocentrala este dotată și cu un sistem Sistem „Black Start”, ce permite pornirea echipamentelor industriale fără energie electrică din rețeaua externă, utilă în cazul unor pene majore de curent.

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