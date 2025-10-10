Directorul FBI a demis doi agenți, după un scandal implicând interceptarea conversațiilor unor congresmeni republicani

Directorul Biroului Federal de Investigații (FBI), Kash Patel, a destituit doi agenți identificați ca fiind colaboratori ai procurorului special Jack Smith, pe fondul unei investigații federale referitoare la interceptarea convorbirilor unor politicieni republicani.

Cei doi agenți aveau rezultate de excepție și au fost identificați în documente obținute de senatorul republican Charles E. Grassley ca fiind colaboratori ai procurorului Jack Smith, care a coordonat investigațiile împotriva lui Donald Trump.

Cei doi agenți demiși de directorul FBI lucrau într-o unitate specială cu sediul în Washington. Nu au fost acuzați formal de nereguli, nici nu au făcut obiectul vreunei investigații. Însă Kash Patel a invocat Articolul II al Constituției SUA și dreptul de a putea demite pe oricine fără un motiv specific.

În august, Kash Patel a disponibilizat alți doi agenți FBI din Washington, Chris Meyer și Walter Giardina, după ce colaboraseră cu procurorul Jack Smith.

În urmă cu câteva zile, a fost prezentat un document declasificat din anul 2023 care arată că FBI a analizat stenogramele conversațiilor telefonice a nouă membri republicani ai Congresului în cadrul anchetelor efectuate de Jack Smith asupra eforturilor lui Trump de anulare a rezultatelor scrutinului prezidențial din 2020.

Iar senatorul Josh Hawley, un republican din statul Missouri, a acuzat Biroul Federal de Investigații de interceptarea convorbirilor sale telefonice.

