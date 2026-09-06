O cunoscută prezentatoare de televiziune din Egipt Sarah Khalifa și alte 11 persoane au fost condamnate la moarte prin spânzurare de autoritățile de la Cairo, după ce au fost găsite vinovate de infracțiuni legate de droguri, relatează BBC.

Potrivit ziarului de stat „al-Ahram”, aceștia făceau parte dintr-o bandă criminală care importa ingrediente utilizate pentru fabricarea drogurilor, cu intenția de a le vinde.

De asemenea, cei 12 condamnați dețineau arme de foc și muniție ilegală.

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Khalifa, în vârstă de 39 de ani, este cunoscută mai ales pentru emisiunea sa de televiziune „Mission Impossible”, care aborda probleme legate de criminalitate. Ea a negat acuzațiile.

Nouă dintre co-inculpați au fost condamnați la închisoare pe viață.

Avocata lui Khalifa a declarat că va face apel împotriva sentinței de condamnare la moarte.

Verdictul a fost anunțat pentru prima dată luna trecută. Acesta a fost confirmat abia o lună mai târziu, după ce instanța a obținut un aviz religios din partea marelui muftiu al Egiptului – o cerință legală în cazurile de condamnare la moarte.

În cadrul procesului, instanța a aflat că autoritățile au confiscat peste 750 kg. de narcotice și materiile prime importate necesare pentru fabricarea acestora.

Potrivit publicației al-Ahram, douăzeci de martori au depus declarații în fața procurorilor, pe lângă probele electronice care includeau conversații și clipuri video.