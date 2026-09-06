O erupție vulcanică a paralizat cel mai mare aeroport din Indonezia. Sute de zboruri sunt suspendate. Zeci de mii de pasageri, blocați

Zeci de mii de pasageri sunt blocați în Indonezia, după ce o erupție vulcanică a paralizat activitatea pe cel mai mare aeroport al țării. Autoritățile au declarat că 209 de zboruri au fost suspendate după ce, duminică dimineață, a fost detectată cenușă provenită de la vulcanul Anak Krakatau în spațiul aerian din apropierea Aeroportului Internațional Soekarno-Hatta din Jakarta, relatează BBC.

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Vulcanul a început să erupă vineri seara târziu, iar de atunci a generat o activitate seismică continuă, fântâni de lavă și zgomote puternice în regiunile învecinate. Autoritățile au declarat că duminică dimineața au mai avut loc încă două erupții.

Peste 22.000 de persoane au fost afectate de suspendarea zborurilor, care a fost prelungită până la ora 13:30 (06:30 GMT).

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Ministerul Transporturilor dn Indonezia a declarat că întreruperea operațiunilor a afectat în principal zborurile către și dinspre Singapore, precum și alte rute internaționale, printre care Doha, Sydney și Kuala Lumpur.

Autoritățile au confirmat că nu există nicio avertizare de tsunami legată de activitatea recentă a vulcanului, situat în Strâmtoarea Sunda, între insulele Java și Sumatra.

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Ministrul Sănătății a îndemnat locuitorii din zonele afectate să rămână în case și să poarte măști de protecție pentru a se proteja împotriva riscurilor pentru căile respiratorii, ochi și piele.

Potrivit ziarului local Kompas, mai multe școli au anulat activitățile de sâmbătă după ce elevii și locuitorii au semnalat iritații oculare cauzate de cenușă, în timp ce unii pescari și-au anulat ieșirile la pescuit pe mare, plângându-se, la rândul lor, de dureri la ochi.

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Anak Krakatau a fost activ de când a ieșit din mare la începutul secolului trecut, în caldera formată în urma erupției din 1883 a Muntelui Krakatoa.

Vulcanul – cunoscut și sub numele de Anak Krakatoa – s-a prăbușit în decembrie 2018, când o erupție puternică a provocat alunecarea unei mari părți din flancul său vestic direct în ocean.

S-a declanșat un tsunami uriaș care a ucis peste 400 de persoane atunci și a provocat strămutarea și rănirea a mii de alte persoane pe coastele din apropiere ale insulelor Sumatra și Java.

Oamenii de știință au descoperit că unele dintre bucățile de rocă care s-au prăbușit de pe vulcan în momentul prăbușirii acestuia aveau o înălțime de aproximativ 70-90 m.

Indonezia se află pe „Inelul de Foc al Pacificului”, o zonă caracterizată de o activitate vulcanică și seismică intensă, datorită unei serii de cutremure și erupții vulcanice frecvente care înconjoară practic întreaga coastă a Pacificului.