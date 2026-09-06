Alegeri în Saxonia-Anhalt: Favoritul partidului AfD, Ulrich Siegmund, a venit la secția de votare pe o motoretă Simson

Ulrich Siegmund, candidatul principal al partidului AfD la alegerile regionale din landul german Saxonia-Anhalt, a sosit, duminică, la secția de votare din Tangermünde pe faimosul său scuter Simson.

Politicianul în vârstă de 35 de ani și soția sa, care a coborât din spatele motoretei, au fost întâmpinați de numeroși susținători și reprezentanți ai presei.

Potrivit postului german 𝗔𝗨𝗙𝟭, votul candidatului de vârf al partidului AfD, Ulrich Siegmund, întârzie puțin. Pe drumul spre urnă, el este întâmpinat frenetic de numeroși susținători.

Povestea scuterelor vintage Simson

Politicienii germani din partidul de extremă dreapta AfD și-au manifestat, în ultimele luni, pasiunea pentru scuterele vintage Simson, care sunt simboluri ale fostei Germanii de Est comuniste, spre marea consternare a familiei evreiești al cărei nume figurează pe aceste vehicule, scrie AFP.

Compania germană Simson a fost fondată inițial în anul 1856 de către frații evrei Löb și Moses Simson în orașul Suhl, Germania.

Ulrich Siegmund, în vârstă de 35 de ani, candidatul principal al partidului „Alternativa pentru Germania” și favorit în alegerile regionale de duminică din Saxonia-Anhalt, a condus adesea mitinguri Simson la care au participat sute de motocicliști.

Bjoern Hoecke, o altă figură a partidului AfD din landul vecin Turingia, a folosit și el aceste motociclete și le-a inclus în materialele de campanie.

Potrivit agenției de știri AFP, Dennis Baum, un descendent al fondatorilor Simson care locuiește în New York, a declarat că vizionarea videoclipurilor cu politicieni ai AfD pe motociclete Simson a fost „un pas prea departe”.

Scuterele au fost proiectate și construite în Germania de Est la mulți ani după ce familia Simson fugise din Germania nazistă în Statele Unite, dar vehiculele purtau în continuare numele lor.

„Concluzia… este că nu vrem ca numele Simson să fie politizat”, a declarat, recent, Baum pentru AFP.

Baum a subliniat că „eu și familia mea respingem cu fermitate ideologiile extremiste și nu vom accepta ca AfD să-și însușească numele nostru”.

Anul acesta, Baum a călătorit în Germania pentru a vorbi despre experiența familiei sale în ceea ce privește persecuția antisemită și pentru a avertiza împotriva agitației de extremă dreapta, inclusiv în cadrul protestelor împotriva AfD.

Simbol al libertății tinereții

Pentru mulți pasionați, motocicletele Simson erau un simbol îndrăgit al libertății tinereții și al identității regionale în est, cu mult înainte ca AfD să apară pe scena politică.

În perioada comunistă, penuria cronică și listele de așteptare de ani de zile pentru mașini precum Trabantul, care mergea cu greu, au făcut ca mopedele și motocicletele să devină un mijloc indispensabil de deplasare.

„Motorizarea RDG, din cauza penuriei, s-a realizat prin intermediul vehiculelor cu două roți”, a declarat pentru AFP Ulrike Schulz, istoric și autoare a unei cărți despre istoria companiilor Simson.

Încă din anii 1990, prețul relativ scăzut al scuterelor Simson second-hand, alături de aspectul lor retro elegant și de mecanica simplă, le-au menținut în topul preferințelor pasionaților de bricolaj și al amatorilor.

O parte din atractivitatea lor constă în faptul că scuterele Simson înmatriculate înainte de 1992 pot circula cu o viteză de 60 de kilometri pe oră, în loc de viteza standard de 45 km/h aplicabilă celorlalte scutere.

„Acesta este, desigur, motivul pentru care sunt atât de atractive pentru tineri, în special pentru cei care locuiesc în zonele rurale”, a declarat Enrico Wedekind, curator la Muzeul DDR din Berlin, care a condus el însuși un Simson timp de mai mulți ani.

Persecuție și expropriere

Bicicletele Simson pot fi un simbol al Germaniei de Est, dar compania are o istorie mult mai lungă și mai complexă.

Fondată în secolul al XIX-lea de frații evrei Loeb și Moses Simson în Suhl, Turingia, aceasta s-a dezvoltat într-o întreprindere industrială prosperă care producea arme de foc, dar și biciclete și automobile de lux.

Însă, spre sfârșitul anilor 1920, a afirmat Schulz, liderii naziști locali l-au luat în vizor pe Simson printr-o campanie antisemită intensă, care s-a agravat și mai mult după ce Adolf Hitler a preluat puterea în 1933.

Membrii familiei Simson au fost hărțuiți, închiși și presați de poliția secretă Gestapo să cedeze controlul asupra afacerii pentru o sumă derizorie, înainte de a fugi din Germania.

„A fost o expropriere, pur și simplu”, a spus Schulz.

Firma a fost înglobată într-o companie de armament controlată de naziști, în timp ce familia Simson s-a stabilit în cele din urmă în Statele Unite.

După cel de-al Doilea Război Mondial, sovieticii au confiscat Simson Works, iar complexul a devenit în cele din urmă un producător de scutere de stat, care a păstrat numele mărcii Simson din perioada antebelică.

Divizia de mopede a companiei Simson a continuat să funcționeze cu greu după căderea Zidului Berlinului din 1989, dar a dat faliment în cele din urmă în 2002.

Între timp, Baum și alți moștenitori au petrecut ani de zile încercând să se descurce cu cererile complexe de restituire a proprietăților și bunurilor expropriate.

După mulți ani, Baum a declarat: „Credeam că toată povestea s-a terminat. Dar nu s-a terminat, și asta datorită partidului de extremă dreaptă.”