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Însărcinatul cu afaceri al Germaniei, convocat de urgență de Ministerul rus de Externe după închiderea consulatului de la Bonn

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Ministerul rus al Afacerilor Externe a convocat-o miercuri, la Moscova, pe Beate Finke, însărcinatul cu afaceri al Germaniei. Este reacția Moscovei la acțiunile pe care autoritățile ruse le consideră ostile din partea Berlinului.

Măsura survine după ce diplomația germană a anunțat închiderea Consulatului General al Rusiei din Bonn și a Casei Ruse din Berlin, pe fondul acuzațiilor legate de o tentativă de sabotaj pe aeroportul din Leipzig, conform relatărilor din presa internațională.

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Relațiile bilaterale dintre cele două state s-au deteriorat în urma crizei diplomatice. Decizia autorităților germane prevede sistarea activității Consulatului General al Federației Ruse din Bonn până la data de 18 septembrie.

Totodată, guvernul de la Berlin a hotărât rezilierea acordului interguvernamental din 2011 referitor la activitatea centrelor culturale și de informare, pas care determină închiderea Casei Ruse de Știință și Cultură din capitala Germaniei.

Diplomații vizați și membrii de familie ai acestora au primit ordinul de a părăsi teritoriul Republicii Federale Germania. Această hotărâre i-a fost transmisă inițial ambasadorului rus la Berlin, Serghei Neceaev, convocat marți la Ministerul de Externe german.

Disputa are la bază un incident petrecut pe 5 august pe aeroportul din Leipzig, unde autoritățile germane susțin că a existat o tentativă de folosire a unei drone încărcate cu material explozibil.

Berlinul a atribuit planul de sabotaj unor structuri de stat din Rusia și a anunțat intenția de a adopta sancțiuni la nivel bilateral și în cadrul Uniunii Europene.

Ambasadorul Serghei Neceaev a respins categoric acuzațiile și a catalogat măsurile drept o escaladare fără precedent a tensiunilor dintre cele două state. Diplomatul a atras atenția că deciziile părții germane „nu vor rămâne fără consecințe”.

Informații neclare în acest momentÎn prezent nu sunt cunoscute detalii tehnice complete despre drona depistată la Leipzig și nici probele concrete pe care Berlinul își întemeiază acuzațiile de sabotaj statal.

De asemenea, nu este clar calendarul măsurilor de răspuns pe care Moscova urmează să le aplice misiunilor diplomatice germane, potrivit Andalolu Agency.

Sursa Foto: Wikipedia Commons

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