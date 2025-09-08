Înaintea unui vot crucial pentru Guvernul său, premierul Franței François Bayrou a subliniat în discursul susținut în fața Adunării Naționale latura “istorică” a problemelor cu care se confruntă Franța.

În discursul său, care a durat aproape patruzeci de minute și care a fost întrerupt de câteva ori de fluierături, Bayrou a subliniat problemele urgente ale Franței – educația, locuințele, securitatea și justiția, problema „crucială” a imigrației dar mai ales problema supraîndatorării.

Premierul și-a început discursul cu o justificare pentru convocarea acestui vot, spunând că a „dorit” acest „test al adevărului”.

„Am vrut această întâlnire și unii dintre voi, cei mai numeroși, probabil cei mai raționali, au crezut că este nerezonabil, că este un risc prea mare. Cu toate acestea, cred exact opusul. Cel mai mare risc era să nu asumăm niciun risc, să lăsăm lucrurile să continue fără ca nimic să se schimbe”, a spus el.

François Bayrou a continuat:

„Nu avem de-a face astăzi cu o problemă politică: este o problemă istorică. Problemele politice sunt probleme pentru următoarele alegeri, dar problemele istorice sunt probleme pentru următoarea generație”.

Problemele „urgente” cu care se confruntă Franța

Premierul a enumerate mai multe probleme „urgente” cu care se confruntă Franța, evocând o „catedrală magnifică care urmează să fie reconstruită pentru un popor care o merită”:

„Producem mai puțin decât vecinii noștri”; există „o problemă uriașă a educației naționale”; „o problemă uriașă cu locuințele”; probleme de „securitate și justiție, cele două părți ale datoriei noastre ca stat”; problema crucială a „imigrației” și „problema supraîndatorării”.

El a insistat în special asupra acestui ultim punct:

„În fiecare an, cheltuim mai mult decât resursele noastre pentru anul respectiv și adesea mult mai mult”, a spus el.

„Franța nu a avut un buget echilibrat de 51 de ani”, a mai spus François Bayrou, notează Le Figaro.

„Datoriile se adună. În fiecare an, cheltuim mai mult decât producem.”

Premierul a subliniat că „un euro deficit este un euro datorie suplimentară”, o datorie pe care o estimează la „3.415 miliarde de euro în timp ce vă vorbesc”:

„Cheltuim, dar nu ne uităm înapoi. A devenit un reflex și, chiar mai rău, o dependență. Cheltuielile obișnuite ale țării, cheltuielile pentru viața noastră de zi cu zi, pentru serviciile publice, pentru pensii, ne-am obișnuit să le finanțăm pe credit”, regretă el, ducând țara la „o acumulare strivitoare de datorii de 3.415 miliarde de euro”. „Țara noastră lucrează, crede că se îmbogățește dar în fiecare an devine puțin mai săracă. Doamnelor și domnilor deputați, este o hemoragie subterană, invizibilă și insuportabilă”, a continuat el.

Continuând cu problema cheltuielilor, premierul asigură că „dacă vrem să salvăm nava, nava pe care ne aflăm și pe care se află copiii noștri, trebuie să acționăm fără întârziere”.

„Nu este ceva imposibil”, adaugă el. “Este nevoie doar de mobilizarea tuturor și de un efort moderat din partea tuturor dacă o facem la timp.”

„Contractul de încredere între generații” a fost „rupt”

Premierul francez a continuat cu problema tinerilor și a „greutății care apasă asupra generației lor”, notează Le Monde.

„Aceștia din urmă vor purta, timp de 20 sau 30 de ani sau chiar mai mult, greutatea miilor de miliarde de datorii pe care cei mai în vârstă le-au contractat și pe care ei vor trebui să și le asume”, subliniază el.

Potrivit premierului, „am rupt contractul de încredere între generații care stă la baza contractului social”.

„Am fost uimit de cât de mult tinerii se simt sacrificați”, a spus el, sperând că vor fi „eliberați din sclavia în care sunt cufundați”.

François Bayrou s-a referit la discursul de tip „bogații sunt cei care trebuie să plătească”, făcându-l pe miliardarul Bernard Arnault „o figură emblematică”.

„El și semenii săi au devenit ținte emblematice ale unei gândiri magice. Sunt ca acele păpuși voodoo în care înfigi ace pentru a le lovi, îmi imaginez, în portofel.”

În primul rând, apărând contribuția lor la buget – „primii 1% dintre contribuabili își asumă o pondere mare din investițiile private în aparatul productiv – premierul a vorbit despre riscul unui „răspuns foarte simplu și foarte imediat”:

„Se mută, au o mulțime de țări unde pot găsi refugiu”.

De asemenea, el a reafirmat că acest tip de impozitare este interzis de Consiliul Constituțional.

„Aveți puterea de a răsturna Guvernul, dar nu aveți puterea de a șterge realitatea”

Bayrou consideră că „va fi necesar să se găsească un tip de contribuție care să asigure că veniturile foarte mari și activele foarte mari sunt chemate să participe în mod specific la efortul național și că se desfășoară o muncă aprofundată pentru a preveni implementarea sau perpetuarea strategiilor de optimizare fiscală”, respingând „soluțiile ușoare”.

„Doamnelor și domnilor deputați, aveți puterea de a răsturna Guvernul, dar nu aveți puterea de a șterge realitatea. Realitatea va rămâne inexorabilă. Cheltuielile vor continua să crească și mai mult, iar povara deja insuportabilă a datoriei va deveni mai grea și mai scumpă”.

După remarcile premierului, vor urma președinții fiecărui grup.

Prima formațiune va fi Partidul Socialist, urmat de Dreapta Republicană, Ecologiștii, Democrații (MoDem), Horizons, grupul LIOT, Stânga Democrată și Republicană (Comuniștii), Uniunea Dreptei pentru Republică, Partidul Mobilizarea Națională (RN), grupul Împreună pentru Republică, Partidul Franța Nesupusă și un membru neafiliat.

Votul de încredere, pe care Bayrou însuși l-a convocat, este programat în jurul orei 19:00 (ora Parisului).

