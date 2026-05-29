Discuțiile din „Situation Room” s-au încheiat. Trump n-a luat nicio decizie finală în privința acordului de pace cu Iranul

Potrivit Times of Israel , președintele american Donald Trump a convocat o întâlnire în „Situation Room” (Camera de Situație) cu membrii cabinetului său pentru a lua o decizie „finală” privind înțelegerea cu Iranul.

După două ore de discuții, președintele n-a putut lua nicio decizie, a declarat un oficial senior al administrației Trump pentru The New York Times.

Oficialul a insistat totuși că SUA este aproape de încheierea unui acord, dar mai sunt anumite chestiuni de dezbătut, precum eliberarea activelor înghețate ale Iranului.