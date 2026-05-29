Vladimir Putin îi solicită României să-i trimită resturile dronei prăbușite la Galați pentru a fi investigate „obiectiv” de autoritățile de la Moscova

Vladimir Putin | Foto - Mediafax
În cadrul summitului de la Astana a Uniunii Economice Euroasiatice, Vladimir Putin a negat că Rusia ar fi avut intenții să atace sau să provoace România după incidentul din noaptea de vineri, 29 mai, când o dronă presupusă a fi de proveniență rusească s-a prăbușit în Galați.

Liderul de la Kremlin a respins acuzațiile din partea statului român că drona care s-a prăbușit în Galați și a dus la rănirea a două persoane ar fi de proveniență rusească.

„La urma urmei , știm că dronele ucrainene au zburat în Finlanda… Dronele ucrainene au zburat în Polonia, iar dronele ucrainene au zburat undeva în țările baltice . Reacția inițială a fost exact aceeași ca acum în România . Vin rușii , vin rușii , trag rușii . Apoi , după scurt timp, s–a dovedit că nu aveau nimic în comun cu avioanele rusești . Acest lucru nu are nicio legătură cu dispozitivele . Acestea sunt drone de origine ucraineană . Au deviat de la curs , nu sub influența unor atacuri cibernetice sau din alt motiv , ci din cauza unor date tehnice imperfecte , ci au zburat acolo și s-au prăbușit acolo.” 

Putin a susținut că drona ar fi putut fi de proveniență ucraineană.

„Dronele ucrainene au zburat în diverse țări, iar reacția inițială a fost întotdeauna „ne atacă rușii”, a spus Putin.

Putin  a adăugat că Rusia este pregătită să desfășoare o anchetă obiectivă dacă i se vor înmâna rămășițele dronei care s-a prăbușit în România.

 „În acest caz, cred că, cel mai probabil, vorbim exact despre aceeași situație, dar dacă ne vor oferi niște date obiective , așa cum am oferit odată reprezentanților administrației americane informații și rămășițele dronelor care au încercat să lovească una dintre reședințele președintelui Federației Ruse , pur și simplu le-am predat acolo pentru examinare . Să ni le predea , vom efectua o anchetă obiectivă și abia atunci vom oferi o evaluare a ceea ce s-a întâmplat.”, a spus Vladimir Putin, care a reamintit de atacul ucrainean asupra reședinței prezidențiale de anul trecut.

