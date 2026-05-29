NATO confirmă că drona prăbușită la Galați era rusească

Drona căzută în noaptea de joi spre vineri peste un bloc de locuințe din Galați, în timpul unui atac aerian al Rusiei asupra Ucrainei, este de origine rusească, a declarat purătorul de cuvânt al Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SHAPE), Martin O’Donnell, conform Reuters

Ministerul român al Apărării a precizat de asemenea că drona prăbușită la Galați este una de tipul Geran-2, de proveniență rusească. „Geran-2” este denumirea utilizată de Rusia pentru varianta produsă local a dronei iraniene Shahed–136, un UAV de tip „loitering munition”, proiectat pentru atacuri asupra infrastructurii și țintelor militare.

Dronă tip Geran 2. Foto: drone-actu.fr

Rusia a început să folosească intens aceste drone după invazia pe scară largă a Ucrainei. Ulterior a dezvoltat capacități proprii de producție. Analizele efectuate asupra dronelor doborâte în Ucraina arată un fapt îngrijorător, numai o mică parte dintre componente sunt fabricate în Rusia. Restul provin din Statele Unite, Uniunea Europeană, China, Taiwan și alte state asiatice.

Putin a neagat că drona care s-a prăbușit la Galați ar fi rusească

Deși MApN a precizat că drona este rusească, președintele rus Vladimir Putin a pus sub semnul întrebării originea rusească a dronei și a cerut ca Rusia să investigheze epava acesteia, mai relatează Reuters. Acesta a amintit că drone ucrainene au pătruns recent în spaţiul aerian al Finlandei, Poloniei şi al statelor baltice.

„Prima reacţie (în aceste ţări n.red) a fost aceeaşi care este acum în România: Vin ruşii!”, a comentat liderul de la Kremlin, vorbind în faţa presei la finalul unei vizite în Kazahstan.

Rutte: Suntem pregătiți să apărăm fiecare centimetru de teritoriu aliat

Secretarul General al NATO, Mark Rutte și-a exprimat solidaritatea cu România și compasiunea față de cei răniți în urma incidentului. Într-un mesaj transmis pe rețelele de socializare, Rutte a asigurat că NATO va continua să-și „consolideze capacitățile de descurajare și apărare“, dar și să acorde sprijin Ucrainei în eforturile sale de a se apăra împotriva agresiunii ruse.

„Am afirmat că NATO este pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat. Vom continua să ne consolidăm pregătirea pentru a descuraja și a ne apăra împotriva oricărei amenințări, inclusiv a celor provenite de la drone.

Comportamentul iresponsabil al Rusiei reprezintă un pericol pentru noi toți. Aceștia continuă să atace civilii și infrastructura civilă pe întreg teritoriul Ucrainei. Iar noaptea trecută a demonstrat încă o dată că consecințele războiului lor ilegal de agresiune nu se opresc la graniță”.

