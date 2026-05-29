Ambasada Rusiei în România: În realitate, a avut loc o nouă provocare a regimului de la Kiev, care încearcă prin toate mijloacele să atragă NATO într-un război cu Rusia
Ambasada Rusiei în România a lansat o serie de acuzații la adresa autorităților române, după convocarea ambasadorului Vladimir Lipaev la Ministerul Afacerilor Externe și decizia de a închide Consulatul General al Federației Ruse de la Constanța. Diplomația rusă susține că autoritățile române nu a prezentat dovezi clare în cazul dronei prăbușite.

Ambasada Rusiei în România contestă faptul că diplomații români nu au oferit informații despre traseul dronei, coordonatele pătrunderii în spațiul aerian românesc sau date privind altitudinea și viteza de zbor. Reprezentanții Moscovei contestă inclusiv modul în care autoritățile române au stabilit proveniența aparatului de zbor.

„Fără niciun temei, i s-a comunicat decizia de declarare persona non grata a consulului rus la Constanța și de închidere a Consulatului General al Federației Ruse. Grăbindu-se să formuleze acuzații nefondate și lipsite de obiectivitate la adresa Rusiei, partea română, în cadrul întrevederii, la fel ca și în situațiile similare anterioare, nu a fost în măsură să răspundă la niciuna dintre întrebările concrete referitoare la incident.

Diplomații români au refuzat să furnizeze informațiile standard în asemenea cazuri privind coordonatele punctului de pătrundere a dronei în spațiul aerian românesc, traiectoria, altitudinea și viteza de zbor, precum și durata aflării acesteia în spațiul aerian al României. Nu au fost explicate în mod convingător motivele pentru care Forțele Aeriene Române, care doboară cu succes ținte mult dincolo de granițele țării, conform unei practici deja consacrate, nu au întreprins nimic pentru neutralizarea dronei pe propriul teritoriu. De asemenea, nu au fost oferite clarificări cu privire la modul în care experții români au stabilit apartenența națională a aparatului fără pilot”, se arată în comunicatul Ambasadei Rusiei în România.

Ambasada Rusiei: A avut loc o nouă provocare a regimului de la Kiev

Ambasada Rusiei în România mai spune că incidentul din Galați face parte dintr-o strategie a Ucrainei de escaladare a conflictului și de implicare directă a NATO. Instituția face referire și la atacul ucrainean asupra unui cămin studențesc din Starobelsk, incident care s-a soldat cu moartea a 21 de studenți.

„Toate acestea indică faptul că, în realitate, a avut loc o nouă provocare a regimului de la Kiev, care încearcă prin toate mijloacele să atragă NATO într-un război cu Rusia și să distragă atenția de la crima barbară comisă de forțele armate ale Ucrainei la Starobelsk, unde, în urma unui atac aerian asupra căminului unui colegiu pedagogic, au fost uciși 21 de studenți”.

Rusia respinge ideea unei acțiuni ostile împotriva României

Ambasadorul Vladimir Lipaev a transmis, potrivit aceluiași comunicat, că incidentul cu drona din Galați nu poate fi interpretat „nici măcar aproximativ” drept o acțiune ostilă a Rusiei împotriva României.

„Ambasadorul a subliniat că incidentul din Galați nu poate fi interpretat nici măcar aproximativ drept o acțiune ostilă a Rusiei împotriva României, iar orice alte afirmații care provoacă alimentarea isteriei anti-ruse în spațiul politic și mediatic local nu pot fi considerate decât propagandă manipulatoare, menită să complice și mai mult relațiile ruso-române, deja complexe”.

În finalul mesajului, Ambasada Rusiei în Romînia avertizează că decizia autorităților privind Consulatul General al Rusiei de la Constanța va avea consecințe diplomatice.

„Părții române i s-a adus la cunoștință faptul că decizia sa privind Consulatul General al Rusiei la Constanța va fi urmată de măsuri de răspuns”.

