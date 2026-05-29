Prima pagină » Social » Când se pot întoarce locatarii în blocul lovit de dronă în Galați. Anunțul a fost făcut de primarul orașului

Când se pot întoarce locatarii în blocul lovit de dronă în Galați. Anunțul a fost făcut de primarul orașului

Când se pot întoarce locatarii în blocul lovit de dronă în Galați. Anunțul a fost făcut de primarul orașului
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Primarul orașului Galați a anunțat când se pot întoarce locatarii în blocul lovit de drona rusească în noaptea de joi spre vineri. Vizita președintelui Nicușor Dan în oraș a încurcat planurile autorităților locale, a transmis edilul orașului. 

Ionuț Pucheanu, primarul orașului Galați, a spus că este nevoie de o expertiză, dar a anunțat că structura de rezistență a blocului lovit de dronă nu a fost afectată.

„Este nevoie de o expertiză (…) bine că nu este afectată structura de rezistență a blocului”, a transmis Ionuț Pucheanu, în timpul unei intervenții la Antena 3 CNN.

Edilul a dezvăluit că oamenii vor reveni în casele lor sâmbătă. De asemenea, acesta a precizat că „nu vrea să dea vina”, dar că vizita președintelui Nicușor Dan i-a obligat pe experți să sisteze intervențiile.

„Mi-ar fi plăcut să le spunem cetățenilor că se pot întoarce în această seară în apartamente. Nu am reușit să cuplăm partea electric, nici gazele”, a adăugat Pucheanu.

Guvernul a anunță ajutoare de urgență pentru familiile afectate de incident

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis acordarea de ajutoare familiilor și persoanelor din Galați ale căror locuințe au fost afectate de prăbușirea dronei din noaptea de 29 mai 2026.

Ajutoare acordare familiilor afectate de incidentul din Galați vor fi de:

  • 10.000 de lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuință a fost afectată în proporție mai mică de 25%;
  • 25.000 lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuință a fost afectată în proporție mai mare de 25%;

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Guvernul anunță ajutoare de urgență pentru familiile din Galați afectate de incidentul cu drona. Câți bani vor primi
20:42
Guvernul anunță ajutoare de urgență pentru familiile din Galați afectate de incidentul cu drona. Câți bani vor primi
ULTIMA ORĂ Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță rămân în arest. Înalta Curte a respins ca nefondate contestațiile celor doi. Procurorul Niță a creat divergența în decizia ICCJ
16:48
Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță rămân în arest. Înalta Curte a respins ca nefondate contestațiile celor doi. Procurorul Niță a creat divergența în decizia ICCJ
Gândul de Vreme Rafale puternice de vânt în următoarele ore. ANM a emis cod galben. Care sunt zonele afectate
11:42
Rafale puternice de vânt în următoarele ore. ANM a emis cod galben. Care sunt zonele afectate
JUSTIȚIE Dosar penal în urma exploziei dronei de la Galați, pentru distrugere, tentativă la omor calificat și infracțiuni din Codul aerian
10:16
Dosar penal în urma exploziei dronei de la Galați, pentru distrugere, tentativă la omor calificat și infracțiuni din Codul aerian
EXCLUSIV Ce s-a întâmplat cu vărul lui Tzancă Uraganu, accidentat grav în timp ce jefuia un tir aflat în mers. Hoțul Sefor este internat de trei ani
05:00
Ce s-a întâmplat cu vărul lui Tzancă Uraganu, accidentat grav în timp ce jefuia un tir aflat în mers. Hoțul Sefor este internat de trei ani
UPDATE O dronă tip Geran 2, de proveniență rusească, s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi. Explozie, urmată de incendiu. Doi răniți, 70 de persoane evacuate. Reacțiile MApN, MAE și IGSU
04:30
O dronă tip Geran 2, de proveniență rusească, s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi. Explozie, urmată de incendiu. Doi răniți, 70 de persoane evacuate. Reacțiile MApN, MAE și IGSU
Mediafax
DOCUMENTE. Contractul de lobby al Administrației Nicușor Dan duce la consilierul lui Trump
Digi24
Cum prezintă propaganda rusă cazul dronei care a lovit blocul din Galați
Cancan.ro
Putin, primele DECLARAȚII despre drona căzută pe un bloc din Galați: 'Rusia e pregătită să facă o...' 😲
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Val de ironii după mesajele MApN legate de drona căzută în Galați. Mii de comentarii au împărțit internetul în două: „Blocul era pe direcția dronei”
Mediafax
Anunțul momentului de la Putin. „Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit”
Click
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
Digi24
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
Cancan.ro
DOLIU în politica din România! A murit Maria Dina
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
Descopera.ro
Cât de aproape suntem de călătoriile interstelare rapide?
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Previziunea ambasadorului austro-ungar: România va intra în război împotriva Imperiului
FLASH NEWS Președintele Nicușor Dan le mulțumește statelor membre UE pentru solidaritate: „Rusia nu poate încălca spațiul aerian european fără să fie pedepsită”
22:39
Președintele Nicușor Dan le mulțumește statelor membre UE pentru solidaritate: „Rusia nu poate încălca spațiul aerian european fără să fie pedepsită”
APĂRARE NATO confirmă că drona prăbușită la Galați era rusească
22:27
NATO confirmă că drona prăbușită la Galați era rusească
CONTROVERSĂ Vladimir Putin îi solicită României să-i trimită resturile dronei prăbușite la Galați pentru a fi investigate „obiectiv” de autoritățile de la Moscova
22:15
Vladimir Putin îi solicită României să-i trimită resturile dronei prăbușite la Galați pentru a fi investigate „obiectiv” de autoritățile de la Moscova
REACȚIE Ambasada Rusiei în România: În realitate, a avut loc o nouă provocare a regimului de la Kiev, care încearcă prin toate mijloacele să atragă NATO într-un război cu Rusia
21:59
Ambasada Rusiei în România: În realitate, a avut loc o nouă provocare a regimului de la Kiev, care încearcă prin toate mijloacele să atragă NATO într-un război cu Rusia
FLASH NEWS Cutremur în România, vineri seară. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit
21:19
Cutremur în România, vineri seară. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit
Ministrul interimar Radu Miruță, la MApN: „În CSAT s-a luat decizia ca la nivelul NATO, România să ceară capacități militare”
21:10
Ministrul interimar Radu Miruță, la MApN: „În CSAT s-a luat decizia ca la nivelul NATO, România să ceară capacități militare”

Cele mai noi

Trimite acest link pe