Președintele Nicușor Dan le mulțumește statelor membre UE pentru solidaritate: „Rusia nu poate încălca spațiul aerian european fără să fie pedepsită”

Președintele Nicușor Dan a denunțat Rusia pentru încălcarea spațiului aerian european într-o nouă postare de pe pagina sa de socializare de pe X.

Liderul de la Cotroceni a mulțumit statelor membre ale Uniunii Europene pentru solidaritate și angajament unit privind securitatea colectivă, precum și vicepreședintei Comisiei Europene, Kaja Kallas.

„O declarație fermă de solidaritate cu România din partea Uniunii Europene. Mulțumesc înaltei reprezentante Kaja Kallas și TUTUROR statelor membre ale UE pentru acest angajament unit și neechivoc față de securitatea noastră. ”

Președintele României a afirmat că Rusia nu poate scăpa „nepedepsită”.

„Nu i se poate permite Rusiei să încalce spațiul aerian european fără a fi pedepsită”.