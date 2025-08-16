Documente confidențiale ale Departamentului de Stat al SUA au fost uitate în hotelul Captain Cook, cuprinzând informații sensibile despre Vladimir Putin, precum și nume, funcții, numere de telefoane ale liderilor americani și ruși (13 persoane), precum și ale celor de la Departamentul de Stat, programul, detaliile întâlnirii și alte date sensibile.

Documentele au fost descoperite de către un turist al cărui nume nu a fost dat publicității. Personalul hotelului a predat documentele postului de radio NPR . În total, sunt opt pagini tipărite.

Programul Summitului din Alaska

Pe prima pagină este programul bilateral al președintelui Donald Trump și al președintelui Vladimir Putin de la baza militară Elmendorf-Richardson, vineri, 15 august 2025, ora 11:30 (ora locală). În cadrul Arctic Warriors Event Center, între 11:30 și 12:10 a fost o întâlnire 2:2, la sala Billy Mitchell Room.

Între 12:15 și 14:45, conform documentelor, urma să aibă loc prânzul din Sala Conferinței. De la 14:45 a avut loc conferința prezidențială în Billy Mitchell Room, iar de la 15:30 a fost programată conferința comună în Sala Susitna. De la 16:35 avea loc salutul de rămas bun de la intrarea principală AWEB. La 16:45, Donald Trump avea un interviu programat cu Sean Hannity, jurnalist de la Fox News, urmând ca de la ora 17:30 să plece spre Air Force One.

Documentele uitate conțin meniul servit lui Putin

Paginile 2-5 ale documentelor enumerau numele și numerele de telefon a trei membri ai personalului american, precum și numele a 13 lideri de stat americani și ruși. Lista oferea pronunții fonetice pentru toți bărbații ruși așteptați la summit. Paginile 6 și 7 descriau cum urma să fie servit prânzul la summit și pentru cine. Un meniu inclus în documente indica faptul că prânzul urma să aibă loc „în onoarea excelenței sale Vladimir Putin”.

Trump și Putin trebuiau să se așeze față în față. Președintele SUA ar fi fost flancat, la dreapta sa, de secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Apărării, și de Pete Hegseth și Steve Witkoff (alături de alți oficiali), la stânga sa. Președintele Rusiei urma să stea la masă flancat de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și de consilierul său pe politică externă, Iuri Ușakov.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, trebuia să fie servit cu trei meniuri:

Salată verde cu oțet de șampanie;

Filet Mignon cu sos Brandy Peppercorn (friptură de vită);

Pește Halibut Olympian cu cartofi dați în unt și sparanghel fript;

Creme Brulee (cremă de zahăr ars).

Ulterior, masa de prânz a fost anulată.

Jon Michaels, profesor de drept la UCLA, specialist în securitate națională, a declarat că documentele găsite în imprimanta hotelului din Alaska relevă o „lipsă de profesionalism” în pregătirea unei întâlniri de mare importanță.

„Mi se pare o dovadă în plus a neglijenței și incompetenței administrației. Pur și simplu nu lași documente în imprimante. E atât de simplu.”

