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Bilanțul atacului cu rachete balistice iraniene asupra bazei SUA din Iordania: un A-10 ar fi pierdut o aripă, opt F-15 au fost avariate

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Mai multe aeronave militare americane ar fi fost avariate în atacurile asupra bazei Muwaffaq Salti din Iordania. Un A-10 Thunderbolt ar fi fost lovit atât de grav încât a pierdut o aripă, iar aproximativ opt F-15 au suferit avarii ușoare.

Atacurile iraniene asupra bazelor militare din Iordania ar fi provocat pagube importante aviației militare americane desfășurate în regiune. Un avion de atac a fost lovit și ar fi rămas fără una dintre aripi, iar alte opt avioane militare au suferit avarii ușoare, potrivit Reuters.

Atacul s-a produs în cursul nopții la baza aeriană Muwaffaq Salti, aflată în apropierea localității Al-Azraq. Instalația găzduiește personal și echipamente militare americane și a devenit una dintre țintele vizate în contextul escaladării militare dintre Statele Unite și Iran.

Sursa video – X/@OsintBH

Cele mai serioase pagube raportate privesc un A-10 Thunderbolt II, cunoscut și sub porecla „Warthog”. Aeronava americană ar fi fost lovită direct, iar avariile ar fi fost atât de severe încât avionul a pierdut una dintre aripi.

A-10 este o aeronavă proiectată în special pentru misiuni de sprijin aerian apropiat și este cunoscută pentru construcția sa robustă și capacitatea de a continua zborul chiar și după avarii importante.

Aproximativ opt F-15 americane, avariate în atac

Pagube au fost raportate și la o parte dintre avioanele de luptă F-15 aflate la baza din Iordania. Aproximativ opt aeronave ar fi suferit avarii descrise drept ușoare.

Spre deosebire de A-10, acestea au putut fi reparate suficient pentru a fi repuse în serviciu, potrivit informațiilor citate de Reuters.

Dacă bilanțul privind aeronavele va fi confirmat oficial în integralitate de SUA, atacul ar reprezenta o lovitură semnificativă asupra unor mijloace aeriene americane desfășurate într-o bază importantă din regiune.

Muwaffaq Salti este utilizată de forțele americane și se află într-o poziție strategică pentru operațiunile desfășurate în Orientul Mijlociu.

Atacul asupra bazei vine în contextul unei campanii iraniene cu rachete balistice îndreptate împotriva unor obiective din Iordania. Armata iordaniană a anunțat că 20 de rachete balistice au fost lansate, dintre care 18 ar fi fost interceptate și distruse. Celelalte două au căzut în zone deschise, iar autoritățile iordaniene nu au raportat victime.

Escaladarea dintre SUA și Iran ajunge la bazele americane din regiune

Teheranul a prezentat atacurile drept represalii în cadrul confruntării cu Statele Unite. Tensiunile militare s-au intensificat după atacurile forțelor americane asupra unor petroliere iraniene. De cealaltă parte, Iranul și-a amplificat la rândul său operațiunile împotriva țintelor americane și ale aliaților Washingtonului din regiune.

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