Patru români, condamnați la închisoare în Malta după ce au jefuit 11 bătrâni în numai patru zile. Unul dintre hoți a izbucnit în lacrimi când și-a aflat sentința

Patru cetățeni români au primit pedepse cuprinse între trei ani și trei ani și patru luni de închisoare în Malta, după ce au recunoscut comiterea a 11 furturi din buzunare în Valletta. Unul dintre condamnați a început să plângă în momentul pronunțării sentinței.

Patru români cu vârste între 18 și 28 de ani au fost condamnați la închisoare în Malta, după ce au recunoscut că au furat din buzunarele mai multor persoane în capitala Valletta. Cele 11 furturi au fost comise în numai patru zile, între 2 și 5 noiembrie, iar majoritatea victimelor erau persoane în vârstă, potrivit Maltatoday.com.

Elvis Adir, în vârstă de 25 de ani, și Florin Rambo Mamolescu, de 28 de ani, au primit fiecare o pedeapsă de trei ani și patru luni de închisoare. Ceilalți doi inculpați, Martinelli Bruno Adir, în vârstă de 18 ani, și Manix Baboi, de 21 de ani, au fost condamnați la câte trei ani de închisoare. Cei patru și-au recunoscut vinovăția în fața instanței, în cadrul ședinței de judecată desfășurate duminică.

Chiar în momentul pronunțării pedepselor, unul dintre hoții români a izbucnit în lacrimi și a început să vorbească în limba română în sala de judecată. După încheierea ședinței, bărbatul a fost auzit în continuare plângând și strigând pe holurile instanței.

Cum au fost prinși cei patru români în Valletta

Anchetatorii maltezi au reușit să identifice grupul după ce au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere, dar și fotografiile puse la dispoziție de persoanele păgubite. În urma verificărilor, poliția a intensificat patrulele în zonele din Valletta unde fuseseră semnalate furturile.

Pe 6 noiembrie, agenții au reținut doi dintre suspecți pe Merchant Street, una dintre străzile centrale ale capitalei malteze. La aproximativ 15 minute după prima intervenție, ceilalți doi bărbați au fost arestați în Castille Square.

În fața instanței, reprezentanții acuzării au prezentat modul în care au fost corelate imaginile de supraveghere și informațiile oferite de victime pentru identificarea celor patru.