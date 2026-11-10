Alertă în Spania. Schimb de focuri urmat de o explozie devastatoare în orașul Oviedo. Un polițist a murit, iar altul a fost grav rănit după detonarea unui rucsac suspect. Cum s-a petrecut atacul

Un ofițer al Poliției Naționale din Spania a murit, iar un altul a fost grav rănit într-o explozie care a avut loc, marți dimineață, într-o clădire din cartierul Villafría din orașul Oviedo, au confirmat surse polițienești pentru RTVE Noticias.

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Totul a început cu o ceartă între vecini, la prima oră a dimineții. La ora 7:30, altercația a degenerat într-un schimb de focuri în urma căruia o tânără de 17 ani a fost rănită. După ce au fost anunțați despre schimbul de focuri, la fața locului au sosit agenți ai unității de ghidaj canin, cu câini specializați în detectarea explozibililor, precum și ai TEDAX, unitatea de dezamorsare a acestor dispozitive.

Ajunși la fața locului, agenții au găsit în holul clădirii un rucsac care conținea un dispozitiv exploziv. Ofițerii au scos pe stradă acel rucsac, lăsat, se pare, de autorul atacului armat, pentru „ca vecinii să nu fie în pericol”, așa cum a explicat presei purtătorul de cuvânt al poliției, Pedro Aguado.

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Explozia a avut loc la ora loaclă 08:50, în timp ce polițiștii manipulau dispozitivul în exterior.

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Un agent al Unității de Ghizi Canini a Poliției Naționale din Spania a fost ucis, în urma exploziei, potrivit unor surse din cadrul poliției. Un alt coleg al său, din cadrul unității TEDAX — unitatea specializată în dezamorsarea dispozitivelor explozive —, a fost rănit grav în urma exploziei care a avut loc după un schimb de focuri. Acesta din urmă a fost transportat la Spitalul Universitar Central din Asturias, în Oviedo, unde i s-a amputat un picior.

Tânăra de 17 ani se află în afara pericolului. În acest moment, prioritatea agenților este găsirea presupusului autor al atacului.

Presupusul autor are numeroase antecedente, scrie RTVE

Presupusul autor al atacului armat și proprietarul rucsacului cu explozibili are numeroase antecedente pentru infracțiuni comune. Surse din cadrul poliției consultate de EFE au considerat că profilul presupusului autor ar exclude o motivație de natură teroristă.

Poliția Națională, care continuă să strângă informații despre cele întâmplate, a desfășurat o operațiune de amploare pentru a încerca să-l localizeze pe presupusul autor, care ar putea fi înarmat.

Anchetatrorii încearcă să afle dacă schimbul de focuri care a precedat explozia are legătură cu detonarea rucsacului, precum și pe identificarea motivelor care l-au determinat pe un bărbat, care este încă fugar, să deschidă focul asupra adolescentei.

La sosire, au văzut un rucsac întredeschis din care se vedea o lumină intermitentă, potrivit declarațiilor surselor polițienești pentru EL MUNDO, motiv pentru care au anunțat echipa TEDAX.

Un subinspector din cadrul echipei de dresori de câini de intervenție s-a apropiat pentru a o verifica și, în acel moment, aceasta a explodat, provocându-i moartea.