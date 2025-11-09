Prima pagină » Actualitate » Actorul Cristian Nicolaie A MURIT la 66 de ani. Omagiu adus de Teatrul Nottara

Actorul Cristian Nicolaie A MURIT la 66 de ani. Omagiu adus de Teatrul Nottara

09 nov. 2025, 22:52, Actualitate
Este doliu în teatrul românesc. Actorul Cristian Nicolaie a murit la vârsta de 66 de ani.

Vestea tristă i-a îndurerat pe colegii de scenă și pe toți cei care au avut onoarea de a-l întâlni.

Mesajul Teatrului Nottara după moartea lui Cristian Nicolaie

„Cu profundă durere, anunțăm trecerea în neființă a colegului nostru Cristian Nicolaie. Absolvent al Academiei de Teatru şi Film, Bucureşti, specializarea Actorie (clasa profesorilor Dem Rădulescu și Dinu Manolache), Cristian Nicolaie a jucat pe scena Teatrului Nottara timp de 25 de ani.

În ultimii ani a putut fi văzut în spectacolele: „Vizitatorul” de Eric Emmanuel-Schmitt, regia: Claudiu Goga, „Capcană mortală” de Ira Levin, regia: Alexandru Mâzgăreanu, „Magnificul” de Mihai Ispirescu, regia: Lucian Sabados, „Figaro”, după Beaumarchais, regia: Mihai Lungeanu, „Mitică Popescu” de Cămil Petrescu, regia: Dan Tudor. Vom reveni cu detalii despre ceremonia de înmormântare. Condoleanțe familiei și prietenilor, Dumnezeu să-l odihnească!”, a transmis Teatrul Nottara.

Omagiu adus și de Teatrul Excelsior

„A plecat dintre noi Cristian Nicolaie – actor, coleg și prieten vechi al scenei Excelsior. Un om cu o blândețe aparte, cu umor fin și cu o bucurie reală de a fi pe scenă.
De-a lungul anilor, ne-a fost alături în spectacole care au făcut parte din istoria teatrului nostru – de la „Aladin și lampa fermecată” și „Măria-Sa…Măgarul” până la „Momo sau Stania povestea hoților de timp și a copilului ce le-a arătat oamenilor timpul” și „The History Boys”.

Pentru toți cei care l-au cunoscut, rămâne amintirea unui artist generos, care și-a trăit meseria cu pasiune și discreție. Și a unui om bun, care făcea teatrul să pară, mereu, un loc mai luminos. Condoleanțe familiei. Odihnească-se în pace!”, este mesajul Teatrului Excelsior.

În ce spectacole a jucat Cristian Nicolaie

Timp de 25 de ani, Cristian Nicolaie a fost unul dintre stâlpii Teatrului Nottara, cucerind publicul cu talentul și farmecul său. A animat personaje remarcabile în spectacole precum „Vizitatorul” de Eric Emmanuel-Schmitt (regia Claudiu Goga), „Capcană mortală” de Ira Levin (regia Alexandru Mâzgăreanu), „Magnificul” de Mihai Ispirescu (regia Lucian Sabados), „Figaro”, după Beaumarchais (regia Mihai Lungeanu) și „Mitică Popescu” de Cămil Petrescu (regia Dan Tudor).

