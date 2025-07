Donald Trump a purtat discuții cu mai mulți lideri africani. Care este scopul președintelui american

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a primit miercuri, la Casa Albă, pe reprezentanții ai cinci țări africane pentru a discuta despre investițiile comerciale, parte a efortului Administrației de a-și recalibra abordarea comercială față de regiune.

Decizia lui Trump de a discuta despre eventuale colaborări în materie economică vine în contextul în care, în mandatul său, Statele Unite și-au redus substanțial ajutoarele umanitare acordate continentului african prin USAID.

Trump i-a primit la Casa Albă pe liderii din Gabon, Guineea-Bissau, Liberia, Mauritania și Senegal. Un oficial al Casei Albe, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat că Trump crede că fiecare dintre țările reprezentate oferă oportunități de colaborare în domeniul investițiilor economice, arată The New York Times. Administrația își propune să încheie acorduri cu țările africane pentru a extinde accesul Statelor Unite la minerale esențiale și pentru a contracara influența crescândă a Chinei pe continent.

Care sunt șansele ca Donald Trump să ajungă la acorduri cu țările din Africa

Potrivit sursei citate, deși Trump a adoptat un ton optimist în ultimele săptămâni cu privire la potențialele parteneriate, întâlnirea cu liderii are loc și în contextul în care desființarea de către președinte a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) a lăsat țările africane în dificultate. Ajutorul SUA pentru Liberia, de exemplu, s-a ridicat la 2,6% din venitul național brut al țării, cel mai mare procent dintre toate națiunile din lume, potrivit Centrului pentru Dezvoltare Globală.

Trump ia în considerare, de asemenea, extinderea interdicției sale de călătorie la patru din cele cinci țări ai căror lideri au fost invitați la Casa Albă, potrivit unui document al Departamentului de Stat. Doar Guineea-Bissau nu a fost luată în considerare pentru o interdicție de călătorie până acum.

Întâlnirea de miercuri a avut loc, de asemenea, la câteva săptămâni după ce Trump a găzduit înalți diplomați din Rwanda și Republica Democrată Congo pentru semnarea unui acord de pace menit să pună capăt luptelor din estul RD Congo. Trump a declarat la acea vreme că acordul conține o componentă economică ce ar permite Statelor Unite să obțină acces la minerale esențiale din Congo, mai arată sursa citată.

Sursa foto: Profimedia