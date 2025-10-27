Donald Trump ajunge în Japonia. Liderul de la Casa Albă, optimist în privința unui „ACORD bun” cu Xi Jinping

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a plecat luni spre Japonia cu un obiectiv clar în privința restabilirilor relațiilor comerciale cu China. Liderul de la Casa Albă s-a declarat „încrezător” că va obține „un acord bun” în cadrul întâlnirii programate joi cu președintele chinez Xi Jinping, în Coreea de Sud.

Președintele american Donald Trump și-a continuat luni turneul diplomatic în Asia, plecând spre Japonia, unde urmează să fie primit cu toate onorurile oficiale. Principala miză a vizitei sale în regiune rămâne negocierile comerciale cu China, care vor culmina cu o întâlnire directă cu liderul de la Beijing, Xi Jinping, programată pentru joi în Coreea de Sud, potrivit The Japan News.

Înainte de plecare, Trump s-a declarat optimist în privința șanselor de a obține un rezultat favorabil: „Sunt încrezător că vom reuși să încheiem un acord bun cu China”, a spus președintele american.

Optimismul său a influențat pozitiv piețele financiare din regiune, unde indicele Nikkei al Bursei de la Tokyo a depășit luni pragul de 50.000 de puncte, atingând un nou record istoric.

Trump a părăsit Malaysia după ce a anunțat, pe platforma sa Truth Social, semnarea unor „acorduri importante privind comerțul și pământurile rare” cu mai multe țări asiatice. El a menționat și un „tratat de pace” între Cambodgia și Thailanda, de fapt, un acord de încetare a focului intermediat de Washington.

Trump, în vizită la curtea împăratului Japoniei

La Tokyo, liderul american va sosi în jurul orei locale 17:00 (08:00 GMT) și va efectua o „vizită de curtoazie” la împăratul Naruhito. Marți, el se va întâlni cu noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, pentru a discuta despre cooperarea economică și securitatea regională.

Deși Japonia a fost până acum mai puțin afectată de politica protecționistă a lui Trump, relațiile comerciale rămân o prioritate. Într-o convorbire telefonică de sâmbătă, Sanae Takaichi i-a transmis liderului de la Washington că „prioritatea principală a guvernului japonez este consolidarea relațiilor bilaterale, în special în domeniul securității”.

Trump urmează să viziteze marți portavionul USS George Washington, ancorat în largul bazei navale Yokosuka, unde sunt staționați o parte dintre cei aproximativ 60.000 de militari americani aflați în Japonia.

Premierul japonez a anunțat că Japonia va majora bugetul apărării la 2% din PIB începând cu anul fiscal în curs, cu doi ani mai devreme decât termenul stabilit inițial.

În plan economic, Washingtonul și Tokyo au semnat deja un acord comercial în luna iulie, însă mai există puncte deschise privind implementarea investițiilor japoneze în valoare de 550 de miliarde de dolari în Statele Unite.

Trump față-n față Xi Jinping

După vizita din Japonia, Donald Trump se va deplasa miercuri în Coreea de Sud pentru o nouă rundă de discuții economice și diplomatice, înaintea întâlnirii decisive cu Xi Jinping.

Liderul american s-a angajat să reducă uriașul deficit comercial al Statelor Unite față de China, dar negocierile rămân dificile, în condițiile în care relațiile economice dintre cele două puteri sunt marcate atât de rivalitate, cât și de interdependență strategică.

Washingtonul speră că discuțiile de joi vor duce la un acord înainte de expirarea, pe 10 noiembrie, a armistițiului comercial. În caz contrar, Trump a amenințat că va impune noi taxe vamale, în special asupra exporturilor chineze de metale rare — domeniu în care Beijingul deține aproape monopolul global.