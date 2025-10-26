Prima pagină » Știri externe » Trump și Xi Jinping finalizează un acord pentru transferul TikTok către noi proprietari și îl vor „finaliza” când se vor întâlni în Coreea joi

Trump și Xi Jinping finalizează un acord pentru transferul TikTok către noi proprietari și îl vor „finaliza” când se vor întâlni în Coreea joi

26 oct. 2025, 18:35, Știri externe
Trump și Xi Jinping finalizează un acord pentru transferul TikTok către noi proprietari și îl vor „finaliza” când se vor întâlni în Coreea joi
Donald Trump și Xi Jinping, în Summitul G20 de la Osaka din 2019

După ce a semnat acordul de încetarea focului dintre Cambodgia și Thailanda, Donald Trump speră să finalizeze un acord comercial cu Xi Jinping prin întâlnirea din Coreea de Sud, programată pentru joi. 

Prin acest acord, tarifele SUA și controalele Chinei asupra exportului de metale rare ar înceta. SUA ar putea vinde în continuare soia către China, a spus un oficial american. Secretarul Trezoreriei Scott Bessent a declarat că discuțiile pe marginea summitului ASEAN din Kuala Lumpur a eliminat riscul creșterii cu 100% ale tarifelor lui Trump asupra importului de produse chineze de la 1 noiembrie. Bessent spune că se așteaptă ca China să întârzie implementarea controalelor asupra exportului de minerale rare și și-ar putea reconsidera politica, scrie Reuters.

Președintele american Donald Trump, premierul cambodgian Hun Manet (stânga) și premierul thailandez Anutin Charnvirakul afișează documentele semnate în cadrul ceremoniei de încheiere a unui armistițiu la summitul ASEAN din Kuala Lumpur

Președintele american Donald Trump, premierul cambodgian Hun Manet (stânga) și premierul thailandez Anutin Charnvirakul afișează documentele semnate în cadrul ceremoniei de încheiere a unui armistițiu la summitul ASEAN din Kuala Lumpur

Secretarul Trezoreriei: SUA și China s-au înțeles în chestiunea „TikTok”

The Guardian scrie că Scott Bessent pretinde că SUA și China au finalizat detaliile înțelegerii transferului versiunii americane ale platformei TikTok către noii proprietari.

„Am ajuns la o nouă înțelegere în privința platformei TikTok. Am ajuns la o înțelegere la Madrid și crede că astăazi, detaliile au fost clarificate, iar cei doi lideri vor trebui să finalizeze tranzacția pe durata întâlnirii programate de joi din Coreea.”, a spus secretarul.

Pe 25 septembrie, Trump a semnat un ordin executiv, pavând o înțelegere asupra achiziționării platformei TikTok de către investitori americani.

„Nu sunt parte a unei părți comerciale în tranzacția aceasta. Misiunea mea a fost să-i conving pe chinezi să accepte aprobarea tranzacției și cred că am reușit cu succes să o îndeplinim în ultimele două zile”, a mai spus secretarul.

Trump a ajuns în Malaysia duminica aceasta pentru a participa la Summitul ASEAN, în cadrul unei călătorii de cinci zile pe continentul asiatic. Președintele american se va întâlni cu Xi Jinping joi și ar urma să discute despre cumpărarea soiei și achizițiile agrare de la fermierii SUA, despre comerț și criza fentanilului din SUA, care a fost considerat unul dintre motivele pentru care Trump a crescut tarifele pe importurile chineze cu 20%.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Donald Trump pleacă în Malaysia. Care sunt motivele pentru care președintele SUA se duce la summitul din Asia de Sud-Est

Citește și

EXTERNE Nicolas Sarkozy și-a cumpărat o mătură ca să facă curat în celulă. Ce produse preferă să mănânce fostul președinte francez la închisoare
19:58
Nicolas Sarkozy și-a cumpărat o mătură ca să facă curat în celulă. Ce produse preferă să mănânce fostul președinte francez la închisoare
EXTERNE Mossad trage un semnal de alarmă: Regimul iranian sponsorizează ATACURI teroriste în Europa
17:42
Mossad trage un semnal de alarmă: Regimul iranian sponsorizează ATACURI teroriste în Europa
ASTRONOMIE Un astronom de la Harvard avertizează că obiectul COSMIC care traversează sistemul nostru solar ar putea fi un „cal troian” extraterestru
17:08
Un astronom de la Harvard avertizează că obiectul COSMIC care traversează sistemul nostru solar ar putea fi un „cal troian” extraterestru
POLITICĂ Nicușor Dan o felicită pe socialista Catherine Connolly, noua președintă a Irlandei: „Aștept cu nerăbdare să colaborăm”
17:02
Nicușor Dan o felicită pe socialista Catherine Connolly, noua președintă a Irlandei: „Aștept cu nerăbdare să colaborăm”
EXTERNE Evaluarea CIA este optimistă pe tema Ucrainei și negocierilor dintre Trump și Putin. Ce dezvăluie foștii oficiali SUA pentru WSJ
16:45
Evaluarea CIA este optimistă pe tema Ucrainei și negocierilor dintre Trump și Putin. Ce dezvăluie foștii oficiali SUA pentru WSJ
EXTERNE Vladimir Putin accelerează cursa înarmării. Rusia testează o nouă rachetă nucleară de croazieră
11:25
Vladimir Putin accelerează cursa înarmării. Rusia testează o nouă rachetă nucleară de croazieră
Mediafax
Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor străini în București. „Va fi o atracție pentru pelerinii din toată țara”
Digi24
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii
Cancan.ro
Ce a făcut mulțimea când Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Prosport.ro
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
Adevarul
Casa Scânteii, mega-construcția din Capitala anilor '50. Ce ascundeau buncărele interzise, săpate la zeci de metri sub ea
Mediafax
Avertisment DNSC: Atacatorii folosesc numele OLX Romania pentru a vă fura datele
Click
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
Wowbiz
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
Antena 3
Momente amuzante cu băiețelul lui Nicușor Dan la ceremonia Sfințirii Catedralei Naționale
Cancan.ro
Gestul făcut de Gigi Becali în fața jurnaliștilor aflați la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
observatornews.ro
Chemat la locul unui accident, un pompier a descoperit că victima era chiar fiul său. Tragedie în Italia
StirileKanalD
VIDEO Imagini terifiante în Catedrala Neamului! A căzut de la 60 de metri înălțime, lângă intrare
KanalD
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
Calendarul MAYAȘ avea o metodă precisă de a PREZICE eclipsele
Capital.ro
Doliu în lumea filmului! O frumoasă actriță a murit prea devreme. A fost o luptătoare
Evz.ro
Escrocherii prin apeluri video. Cuvântul care te protejează de fraudă
A1
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului! Cum s-a îmbrăcat
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Când credeai că le-ai văzut pe toate! Veronica REFUZĂ CATEGORIC să audă ce vrea să facă Ahmed în GALA din această seară. Este IREAL ce i-a cerut concurenta din Casa Iubirii prezentatoarei TV să NU facă: "Ne-am pus toți în risc aici ca să..."
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Materia întunecată nu ar fi, de fapt, invizibilă, ci ar emite o strălucire ascunsă
EXCLUSIV Ciprian Ciucu a fost votat candidatul PNL pentru Primăria Generală a Capitalei, după o ședință tensionată în Modrogan
19:25
Ciprian Ciucu a fost votat candidatul PNL pentru Primăria Generală a Capitalei, după o ședință tensionată în Modrogan
SPORT Mirel Rădoi, după scandalul dintre suporteri și JUCĂTORI. „Dezbinare. O greșeală de ambele părți”
18:42
Mirel Rădoi, după scandalul dintre suporteri și JUCĂTORI. „Dezbinare. O greșeală de ambele părți”
CONTROVERSĂ Andrei Caramitru a luat-o la țintă pe Anca Alexandrescu și o amenință cu dezvăluiri: o să spun TOT! Ce l-a scos din sărite
18:36
Andrei Caramitru a luat-o la țintă pe Anca Alexandrescu și o amenință cu dezvăluiri: o să spun TOT! Ce l-a scos din sărite
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 27 octombrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
18:14
Marius Tucă Show începe luni, 27 octombrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 27 octombrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
18:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 27 octombrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
SPORT Ștefan Baiaram a venit cu explicații, după CONTRELE dure cu Mirel Rădoi. „Am discut și cu Mister. A fost o reacție nepotrivită”
17:52
Ștefan Baiaram a venit cu explicații, după CONTRELE dure cu Mirel Rădoi. „Am discut și cu Mister. A fost o reacție nepotrivită”