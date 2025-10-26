Trump și Xi Jinping finalizează un acord pentru transferul TikTok către noi proprietari și îl vor „finaliza” când se vor întâlni în Coreea joi

După ce a semnat acordul de încetarea focului dintre Cambodgia și Thailanda, Donald Trump speră să finalizeze un acord comercial cu Xi Jinping prin întâlnirea din Coreea de Sud, programată pentru joi.

Prin acest acord, tarifele SUA și controalele Chinei asupra exportului de metale rare ar înceta. SUA ar putea vinde în continuare soia către China, a spus un oficial american. Secretarul Trezoreriei Scott Bessent a declarat că discuțiile pe marginea summitului ASEAN din Kuala Lumpur a eliminat riscul creșterii cu 100% ale tarifelor lui Trump asupra importului de produse chineze de la 1 noiembrie. Bessent spune că se așteaptă ca China să întârzie implementarea controalelor asupra exportului de minerale rare și și-ar putea reconsidera politica, scrie Reuters.

Secretarul Trezoreriei: SUA și China s-au înțeles în chestiunea „TikTok”

The Guardian scrie că Scott Bessent pretinde că SUA și China au finalizat detaliile înțelegerii transferului versiunii americane ale platformei TikTok către noii proprietari.

„Am ajuns la o nouă înțelegere în privința platformei TikTok. Am ajuns la o înțelegere la Madrid și crede că astăazi, detaliile au fost clarificate, iar cei doi lideri vor trebui să finalizeze tranzacția pe durata întâlnirii programate de joi din Coreea.”, a spus secretarul.

Pe 25 septembrie, Trump a semnat un ordin executiv, pavând o înțelegere asupra achiziționării platformei TikTok de către investitori americani.

„Nu sunt parte a unei părți comerciale în tranzacția aceasta. Misiunea mea a fost să-i conving pe chinezi să accepte aprobarea tranzacției și cred că am reușit cu succes să o îndeplinim în ultimele două zile”, a mai spus secretarul.

Trump a ajuns în Malaysia duminica aceasta pentru a participa la Summitul ASEAN, în cadrul unei călătorii de cinci zile pe continentul asiatic. Președintele american se va întâlni cu Xi Jinping joi și ar urma să discute despre cumpărarea soiei și achizițiile agrare de la fermierii SUA, despre comerț și criza fentanilului din SUA, care a fost considerat unul dintre motivele pentru care Trump a crescut tarifele pe importurile chineze cu 20%.

