Inflația din zona euro, la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Principala cauză este criza energetică generată de războiul din Orient

Rata anuală a inflației din zona euro a urcat la 3,8% în septembrie și a atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani pe fondul scumpirilor majore din sectorul energetic și al războiului din Orientul Mijlociu.

Creșterile de prețuri din cele 21 de state europene care folosesc moneda euro s-au accelerat cu 3,8%, în comparație cu 3,2% în luna august, potrivit unei estimări a Eurostat. Cifra este aproape dublă față de obiectivul de 2% impus de Banca Centrală Europeană.

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Această creștere a inflației în Uniunea Europeană este prima din septembrie 2023, atunci când războiul declanșat de Rusia în Ucraina a generat o creștere fără precedent în zona euro. În prezent, creșterea inflației de luna trecută este cauzată de creșterea prețului la petrol și reluarea ostilităților în Orientul Mijlociu la începutul lunii iunie.

În tot acest timp, potrivit Eurostat, prețurile la energie au crescut cu 18,8% în septembrie în zona euro, față de 14,3% în luna precedentă. De asemenea, prețul motorinei la pompă a atins un nou record maxim în UE, cu o medie de 2,24 euro per litru.

Potrivit Eurostat, prețurile serviciilor din zona euro au accelerat ușor în septembrie (+0,2 puncte procentuale, până la 3,2%), la fel ca și prețurile alimentelor (+0,3 puncte procentuale, până la 1,4%). În schimb, creșterea prețurilor bunurilor industriale a încetinit ușor (-0,1 puncte procentuale, până la 1,1%).

Accelerarea inflației, care afectează gospodăriile și companiile europene, a determinat Banca Centrală Europeană să își înăsprească politica monetară. BCE și-a majorat ratele dobânzilor cheie de două ori în acest an, ajungând la 2,5%. În ciuda acestor creșteri, oficialii nu au exclus posibilitatea unei noi înăspriri în lunile următoare, din cauza presiunilor asupra prețurilor.