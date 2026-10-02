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Financial Times: Rusia ar pregăti atacuri asupra instalațiilor nucleare din Ucraina pentru a forța Kievul să facă concesii

Financial Times: Rusia ar pregăti atacuri asupra instalațiilor nucleare din Ucraina pentru a forța Kievul să facă concesii
Volodimir Zelenski - Facebook/Volodimir Zelenski
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că Rusia intenționează să lovească instalații nucleare pentru a le deconecta de la rețeaua electrică și a forța Kievul să accepte cererile Moscovei la începutul anului 2027, potrivit unor oficiali ucraineni citați de Financial Times. Într-un interviu oferit publicației, Zelenski a afirmat că Vladimir Putin le-ar fi cerut liderilor militari ruși să renunțe la regulile de război.

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Zelenski: Putin a dat ordinul în septembrie

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut că Vladimir Putin le-a cerut liderilor militari să renunțe la regulile de război, ceea ce ar fi dus la intensificarea atacurilor asupra țintelor civile din Ucraina.

Potrivit informațiilor obținute de serviciile de informații ucrainene, Putin ar fi dat ordinul în Septembrie.

„El a spus că nu mai există reguli acum”, a declarat Zelenski pentru Financial Times, referindu-se la comunicațiile interceptate de serviciile ucrainene.

Liderul de la Kiev susține că Rusia pregătește noi atacuri asupra marilor orașe ucrainene, printre care Kiev, Harkov și Odesa, cu scopul de a le izola de restul țării înainte de venirea iernii.

Rusia ar viza școli și spitale

Zelenski afirmă că atacurile rusești nu mai vizează doar infrastructură energetică și obiective militare, ci și școli, spitale, centre de telecomunicații și centre de date.

Președintele ucrainean a făcut declarațiile ăntr-un adăpost din subsolul unei școlu din Kiev, lovită de o dronă rusească. Potrivit conducerii instituției, 104 elevi și 60 de profesori au reușit să ajungă la adăpost înainte de impact.

Kremlinul respinge acuzațiile. Purtătorul de cuvânt Dimitri Peskov a declarat că forțele armate ruse nu atacă școli sau spitale.

Potrivit Financial Times, imaginile verificate de publicație atată că au fost lovite obiective civile. De la începutul invaziei ruse din 2022, Ministerul ucrainean al Educației a documentat peste 4.700 de atacuri asupra instituțiilor de învățământ, iar Organizația Mondială a Sănătății a confirmat atacuri asupra a 3.000 de unități medicale.

Rusia ar viza instalații nucleare înainte de iarnă

Potrivit lui Zelenski și unor evaluări ale serviciilor de informații ucrainene, Rusia ar pregăti atacuri asupra Kievului, Harkovului, Odesei și Liovului, cu scopul de a izola aceste orașe de restul țării în perioada iernii.

Oficialii ucraineni susțin că Moscova ar intenționa să lovească și instalații nucleare, pentru a le deconecta de la rețeaua electrică și a pune presiune asupra Kievului să accepte cererile Rusiei la începutul anului 2027.

Potrivit acelorași oficiali, strategia Rusiei ar include și provocarea unui nou val de refugiați ucraineni către Uniunea Europeană, ceea ce ar pune presiune pe statele europene.

Zelenski critică aliații occidentali

Președintele ucrainean a criticat SUA și statele europene pentru ceea ce consideră a fi lipsa unei presiuni suficiente asupra lui Vladimir Putin pentru a opri războiul.

„Nu este suficient, desigur că nu este suficient”, a declarat Zelenski, întrebat dacă partenerii occidentali fac tot ce pot pentru a ajuta Ucraina.

Liderul de la Kiev a mai spus că aproximativ jumătate dintre avioanele F-16 ale Ucrainei se află perioade îndelungate în Europa pentru reparații și întreținere. El a cerut ca o parte mai mare a lucrărilor să fie realizată în Ucraina, pentru ca avioanele să poată reveni mai repede în serviciu.

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