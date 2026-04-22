Donald Trump anunță ziua în care pot fi organizate noi discuții cu iranienii, în timp ce Teheranul se străduiește să vină cu un plan de pace

Donald Trump anunță ziua în care pot fi organizate noi discuții cu iranienii, în timp ce Teheranul se străduiește să vină cu un plan de pace

Donald Trump anunță ziua în care pot fi organizate noi discuții cu iranienii, în timp ce Teheranul se străduiește să vină cu un plan de pace
Donald Trump | Foto - Mediafax

Președintele Statelor Unite a anunțat miercuri posibilitatea de a organiza o nouă rundă de discuții cu Iranul, după ce niciuna dintre cele două părți nu s-a prezentat săptămâna aceasta la Islamabad pentru a discuta pacea. Potrivit lui Trump, întâlnirea ar putea avea loc vineri, scrie The Post.

Mediatorii pakistanezi au lăudat eforturile pozitive ale Teheranului, care au reînnoit posibilitatea unor noi discuții de pace în următoarele „36 până la 72 de ore”. Întrebat despre această ipoteză, Donald Trump a răspuns într-un mesaj text pentru The New York Post că: „Este posibil! Președintele DJT”.

Acest anunț vine la doar o zi după ce președintele american a anunțat că va prelungi armistițiul inițial de două săptămâni cu Iranul până când politicienii de la Teheran vor putea veni „cu o propunere unificată”.
În tot acest timp, blocada SUA impusă în Strâmtoarea Ormuz rămâne în continuare în vigoare.

„Am ordonat armatei noastre să continue blocada și, în toate celelalte privințe, să rămână pregătită și capabilă și, prin urmare, voi prelungi încetarea focului până când propunerea lor va fi prezentată și discuțiile vor fi încheiate, într-un fel sau altul”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social, marți seara.

