Prima pagină » Știri externe » Cerere surpriză venită din partea lui Emmanuel Macron. Președintele francez cere retragerea trupelor israeliene din sudul Libanului

În contextul vizitei prim-ministrului libanez Nawaf Salam la Paris, președintele francez Emmanuel Macron a subliniat că stabilitatea regiunii Levantului depinde de un echilibru de responsabilități.

Emmanuel Macron a subliniat că atacurile Hezbollah asupra Israelului ar trebui să înceteze și să accepte dezarmarea, un proces care ar trebui să fie realizat strict de libanezi cu sprijinul internațional. De asemenea, Macron a criticat dur „eroarea strategică” a grupării radicale de a atrage țara în război. Mai mult, președintele francez a insistat pe retragerea trupelor israeliene din sudul Libanului și pe renunțarea la „ambițiile teritoriale” sau la crearea unei zone tampon permanente.

„Stabilitatea durabilă în Liban și a regiunii poate fi realizată doar printr-o retragere israeliană de pe teritoriul libanez, dezarmarea Hezbollah de către libanezi înșiși, cu sprijinul comunității internaționale, și reconstrucția Libanului, în special a sudului Libanului, pentru a permite întoarcerea tuturor persoanelor strămutate. Aceasta implică faptul că Hezbollah, care, vă reamintesc, a făcut o eroare strategică majoră trăgând Libanul în război, trebuie să înceteze să vizeze Israelul și să încerce să uzurpe prerogativele statului. De asemenea, implică faptul că Israelul trebuie să renunțe la ambițiile sale teritoriale și să înțeleagă că condiția pentru securitatea sa este un stat libanez puternic, nu o politică a haosului”, a precizat Emmanuel Macron în declarația de presă cu ocazia vizitei premierului Libanului la Paris.

„Franța este dedicată Israelului, existenței sale, securității sale și securității poporului israelian. În același timp, am condamnat foarte clar, de la bun început, ceea ce se făcea în Gaza, ceea ce continuă să se facă în Cisiordania și încălcarea suveranității teritoriale a Libanului”, a spus Macron.

Vizita oficialului libanez la Palatul Élysée a venit în contextul armistițiului de 10 zile dintre Liban și Israel, dar și a unui incident major care a implicat moartea unui soldat francez în sudul Libanului. În acest caz, Macron a indicat Hezbollah ca fiind probabil responsabil pentru acest atac, cerând autorităților de la Beirut să îi aresteze pe vinovați.

Cu toate că există în vigoare un acord de încetare a focului, Israelul a continuat operațiunile în sud, iar guvernul Netanyahu a anunțat recent planuri de a menține controlul asupra unor zone strategice și de a stabili linii de securitate în interiorul Libanului.

Runda a doua de negocieri va avea loc joi la Washington

Următoarea rundă de negocieri directe între Israel și Liban va avea loc joi la Washington, în prezența secretarului de stat american, Marco Rubio. Reprezentanții celor două țări se întâlnesc pentru a doua oară pentru a soluționa conflictul, dar fără participarea grupării șiite pro-iraniene Hezbollah.

În contextul războiului împotriva Iranului declanșat pe 28 februarie, armata israeliană a început pe 2 martie o campanie masivă de atacuri aeriene și apoi o ofensivă terestră pe teritoriul Libanului împotriva Hezbollah. Până la armistițiul intrat în vigoare pe 16 aprilie, Libanul a înregistrat peste 2.300 de morți ca rezultat al operațiunilor militare ale Israelului.

