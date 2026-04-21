Donald Trump dă vestea care bucură toată planeta. Până când a prelungit armistițiul cu Iranul

Președintele american a anunțat marți pe Truth Social că prelungește armistițiul cu Iranul. Donald Trump a anunțat că a luat această decizie la solicitarea oficialilor din Pakistan pentru a oferi liderilor iranieni ocazia să prezinte o propunere de încetare a focului.

Deși armistițiul a fost stabilit inițial pentru o perioadă de două săptămâni și urma să expire în această noapte, Trump a menționat că acesta va rămâne în vigoare până când discuțiile vor fi concluzionate „într-un fel sau altul”.

În același timp, liderul american a instruit armata SUA să mențină blocada navală și să rămână în stare de alertă maximă pentru a relua atacurile în orice moment dacă negocierile eșuează.

„Având în vedere faptul că Guvernul Iranului este serios divizat, așa cum era de așteptat, și la cererea Mareșalului Asim Munir și a Primului Ministru Shehbaz Sharif din Pakistan, ni s-a cerut să ne oprim atacul asupra Iranului până când liderii și reprezentanții acestora vor putea veni cu o propunere unificată. Prin urmare, am ordonat armatei noastre să continue blocada și, în toate celelalte privințe, să rămână pregătite și capabile și, prin urmare, voi prelungi încetarea focului până când propunerea lor va fi prezentată și discuțiile vor fi încheiate, într-un fel sau altul”, a scrie Donald Trump pe Truth Social.â

Anterior anunțului făcut de președintele SUA, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a precizat printr-o postare pe pagina de X, cu câteva ore înainte de expirarea armistițiului, că blocada navală americană din Strâmtoarea Ormuz încalcă înțelegerea de încetare a focului și echivalează cu un „act de război”.

Trump și-a schimbat poziția față de prelungirea armistițiului

În ciuda anunțului de prelungire a armistițiului pe perioadă nedeterminată, Donald Trump a precizat marți dimineața, într-un interviu telefonic acordat pentru postul CNBC, că nu va prelungi armistițiul dintre Statele Unite și Iran. Întrebat dacă ar prelungi armistițiul pentru a oferi timp discuțiilor de pace pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului, Trump a răspuns: „Ei bine, nu vreau să fac asta”.

Cu toate că discuțiile de pace urmau să aibă loc marți la Islamabad, în Pakistan, delegația iraniană nu a dat niciun semn cu privire la intenția de a participa. De asemenea, pe fondul refuzului Teheranului de a da vreun semn, delegația americană compusă din vicepreședintele JD Vance, Steve Witkoff și Jared Kushner și-a anulat plecarea către Pakistan.

