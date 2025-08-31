În timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu se pregătește să asedieze orașul Gaza, considerat ultimul avanpost al grupării teroriste Hamas, președintele american Donald Trump susține că are o soluție pentru a încheia pacea în Orientul Apropiat, după aproape 80 de ani de războaie duse între israelieni și arabii palestinieni.

Va oferi câte 5.000 de dolari fiecărui palestinian să părăsească Fâșia Gaza pentru o perioadă de 10 ani. Palestinenii care pleacă în mod voluntar vor primi subvenții pentru chirii și hrană asigurată timp de un an.

Războiul din Gaza: 1 an și 11 luni

Declanșat din 7 octombrie 2023, ca urmare a masacrului comis de teroriștii Hamas, războiul durează deja de un an și 11 luni. Până în prezent, au rezultat 78.223 de palestinieni uciși, 159.400 de răniți, 14.222 de dispăruți și 12.000 de prizonieri, fiind victime „colaterale” ca urmare a bombardamentelor ale aviației israeliene.

În tabăra israeliană, 996 de civili, 1062 de militari au fost uciși, plus încă 13.500 care au fost răniți și 251 au fost capturați, din care 83 au fost uciși. 2 milioane de palestinieni sunt rămași blocați în enclava asediată de forțele israeliene care duc lupte grele cu gruparea teroristă Hamas susținută de Iran. Mare parte a palestinienilor sunt afectați de foamete și de lipsa energiei electrice.

Trump vrea să transforme Fâșia Gaza în „Riviera Orientului”

Trump încă mai speră că poate înceta acest război care a ajuns la aproape 90.000 de victime și susține că singura soluție este ca palestinienii să-și părăsească teritoriul nativ. Potrivit Times of Israel, administrația Trump propune și un plan pentru reconstrucția Fâșiei Gaza sub control american pentru 10 ani și va plăti pentru relocarea populației. 75% dintre palestinienii (375.000) ar urma să fie relocați permanent în țările arabe învecinate, potrivit unui raport.

Surse anonime apropiate președintelui au declarat pentru The Washington Post că Trump și-a exprimat dorința de a transforma Fâșia Gaza dintr-un „infern” în „Riviera Orientului”.

Potrivit unui plan postbelic de 38 de pagini, intitulat „GREAT Trust proposal”, o prescurtare de la „Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation” (Reconstituirea, accelerarea și transformarea economică a Gazei), Fâșia Gaza ar urma să devină o enclavă turistică și un hub pentru investitori care ar finanța mega-proiecte de construcții, precum fabrici de mașini electrice, centre de date, stațiuni de litoral și apartamente rezidențiale de lux.

Palestinienii trebuie să-și părăsească locurile natale

Cei 2 milioane de locuitori palestinieni ai enclavei vor putea părăsi enclava permanent, fie prin plecări „voluntare” și plătite, fie vor fi mutați în zone restricționate din interiorul teritoriului pe durata reconstrucției. Cine deține terenuri și proprietăți va primi „câte un token digital” în schimbul drepturilor de reamenajare. Enclava devastată de război va fi refăcută într-o stațiune turistică și centru de producție, așa cum speră președintele Statelor Unite ale Americii.

Însă, premierul israelian Benjamin Netanyahu are un alt plan: anexarea permanentă și în totalitate a Fâșiei Gaza și a Cisiordaniei. Acestea ar rămâne permanent sub control israelian și populate de cetățeni israelieni, în timp ce palestinienii s-ar reloca în Arabia Saudită, Egipt, Siria, Liban sau în Iordania. Viziunea premierului privind crearea „Marelui Israel” este criticată de statele islamice învecinate, scrie Al Jazeera.

