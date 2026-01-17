Prima pagină » Știri externe » După Venezuela, Trump vrea să facă ordine și în Iran. Liderul SUA, anunț de ultimă oră în Politico: „Este timpul să căutăm o nouă conducere în Iran”

Bianca Dogaru
17 ian. 2026, 18:50, Știri externe
Donald Trump l-a atacat dur pe liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, și a declarat că este timpul pentru o nouă conducere, în contextul în care protestele care cereau sfârșitul regimului de la Teheran sunt pe final. „Este un om bolnav care ar trebui să-și conducă țara cum se cuvine și să înceteze să mai omoare oameni. Țara lui este cel mai rău loc de trăit din lume din cauza unei conduceri slabe”, a spus președintele american pentru Politico

Donald Trump l-a atacat dur pe liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, și a declarat că este timpul pentru o nouă conducere. „Este un om bolnav care ar trebui să-și conducă țara cum se cuvine și să înceteze să mai omoare oameni. Țara lui este cel mai rău loc de trăit din lume din cauza unei conduceri slabe”, a spus președintele american pentru Politico.

„Ca lider al unei țări, este vinovat de distrugerea completă a acesteia și de folosirea violenței la niveluri nemaivăzute până acum”, a declarat el.

Trump spune că un lider ar trebui să se ocupe de administrarea corectă a statului

„Pentru a menține țara în funcțiune – chiar dacă această funcție este la un nivel foarte scăzut – conducerea ar trebui să se concentreze pe conducerea corectă a țării sale, așa cum fac eu cu Statele Unite, și nu pe uciderea a mii de oameni pentru a menține controlul”.

Schimbul de replici subliniază o retorică tot mai accentuată între Washington și Teheran într-un moment volatil pentru regiune și în contextul în care Khamenei a ținut recent un discurs public în care a susținut că „națiunea iraniană a învins America”.

„Cea mai bună decizie pe care a luat-o vreodată a fost să nu spânzure mai mult de 800 de oameni acum două zile”, a declarat Trump sâmbătă, când a fost întrebat despre amploarea unei posibile operațiuni militare americane în Iran.

Comentariile lui Donald Trump au venit după ce pe contul de X al liderului de la Iran, Ali Khamenei, au fost postate o serie de mesaje ostile la adresa liderului american, care este acuzat pentru violențele mortale și tulburările din Iran.

„Îl găsim vinovat pe președintele SUA din cauza victimelor, pagubelor și calomniei pe care le-a provocat națiunii iraniene”, a scris Khamenei.

După operațiunea din Venezuela, Trump a declarat de mai multe ori că vrea să atace și Iranul

Donald Trump a anunțat recent că renunță la decizia de a lansa un atac militar asurpa Iranului, după ce inițial ordonase Pentagonului să pregătească opțiuni militare ca răspuns la reprimarea violentă a protestatarilor de către regimul de la Teheran, anunță Wall Street Journal. Consilierii i-au explicat președintelui american că Statele Unite nu au suficiente resurse militare pentru a lansa un atac asupra Iranului și nu au mijloace pentru a proteja trupele și forțele aliate din Orientul Mijlociu.

Președintele Statelor Unite a declarat de mai multe ori în această săptămână că a decis să nu atace Iranul după ce a primit asigurări că Teheranul a oprit execuțiile planificate a peste 800 de protestatari. Deși inițial Trump s-a declarat pregătit de atac, numeroase rapoarte indică faptul că acesta a primit avertismente și recomandări atât din partea consilierilor săi, cât și din partea Israelului și a țărilor arabe.

