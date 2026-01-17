Prima pagină » Știri externe » Donald Trump impune tarife vamale de 10% tuturor aliaților Groenlandei. De la 1 iunie 2026, crește tarifele la 25%

Donald Trump impune tarife vamale de 10% tuturor aliaților Groenlandei. De la 1 iunie 2026, crește tarifele la 25%

17 ian. 2026, 18:33, Știri externe
Donald Trump impune tarife vamale de 10% tuturor aliaților Groenlandei. De la 1 iunie 2026, crește tarifele la 25%

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, anunță că, începând cu data de 1 februarie 2026, mai multor țări europene le va fi impuse tarife vamale de 10% pentru bunurile trimise către SUA pentru că nu sprijină doleanțele președintelui american privind Groenlanda. Printre țările vizate de Trump, se numără Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda.

„Am subvenționat Danemarca și toate țările Uniunii Europene, precum și altele, timp de mulți ani, nepercepându-le tarife vamale sau alte forme de remunerare. Acum, după secole, este timpul ca Danemarca să dea înapoi – pacea mondială este în joc! China și Rusia vor Groenlanda, iar Danemarca nu poate face nimic în privința asta. În prezent, au două sănii trase de câini ca protecție, una adăugată recent. Doar Statele Unite ale Americii, sub PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP, pot juca în acest joc, și cu mare succes! Nimeni nu va atinge această bucată sacră de pământ, mai ales că securitatea națională a Statelor Unite și a lumii în general este în joc. Pe lângă toate celelalte, Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda au călătorit în Groenlanda, în scopuri necunoscute”, anunță Donald Trump printr-o postare pe Truth Social.

 

Știre în curs de actualizare. 

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Donald Trump către Politico: „Este timpul să căutăm o nouă conducere în Iran”
18:50
Donald Trump către Politico: „Este timpul să căutăm o nouă conducere în Iran”
CONTROVERSĂ Se dă liber la înjurat politicieni? Ce propunere face un lider din guvernarea cancelarului Merz
17:58
Se dă liber la înjurat politicieni? Ce propunere face un lider din guvernarea cancelarului Merz
ACTUALITATE O mămică din SUA riscă ani grei de închisoare pentru că și-a încătușat copilul. Ce crimă a comis minorul
17:33
O mămică din SUA riscă ani grei de închisoare pentru că și-a încătușat copilul. Ce crimă a comis minorul
EXTERNE Stephen Miller, consilierul lui Donald Trump: „Danemarca este o țară mică, cu o economie și o armată minuscule. Nu pot apăra Groenlanda”
17:32
Stephen Miller, consilierul lui Donald Trump: „Danemarca este o țară mică, cu o economie și o armată minuscule. Nu pot apăra Groenlanda”
INEDIT Un grup de artiști spanioli costumați în Stephen Hawking a defilat pe străzile din Cádiz. Gestul, contestat de mulți, are un mesaj foarte serios
17:11
Un grup de artiști spanioli costumați în Stephen Hawking a defilat pe străzile din Cádiz. Gestul, contestat de mulți, are un mesaj foarte serios
MILITAR Proiectul 09851. Khabarovsk, primul submarin rusesc purtător standard de torpile nucleare Poseidon, va începe testele pe mare. „Operațiuni în adâncurile oceanului și în zona arctică”
17:07
Proiectul 09851. Khabarovsk, primul submarin rusesc purtător standard de torpile nucleare Poseidon, va începe testele pe mare. „Operațiuni în adâncurile oceanului și în zona arctică”
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
Cancan.ro
Cătălin Măruță i-a lucrat pe la spate pe greii de la Pro TV?! Colaborarea “din umbră” care l-a scos definitiv de pe post
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Proiectele majore care dinamizează vestul României în 2026. Investițiile în energie, căi ferate și autostrăzi, la final
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Digi24
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Cancan.ro
Când vine primăvara, de fapt? 2026, an bizar conform meteorologilor Easeweather
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Materia întunecată, mai fierbinte la începutul Universului decât se credea până acum

Cele mai noi

Trimite acest link pe