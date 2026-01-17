Președintele Statelor Unite, Donald Trump, anunță că, începând cu data de 1 februarie 2026, mai multor țări europene le va fi impuse tarife vamale de 10% pentru bunurile trimise către SUA pentru că nu sprijină doleanțele președintelui american privind Groenlanda. Printre țările vizate de Trump, se numără Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda.

„Am subvenționat Danemarca și toate țările Uniunii Europene, precum și altele, timp de mulți ani, nepercepându-le tarife vamale sau alte forme de remunerare. Acum, după secole, este timpul ca Danemarca să dea înapoi – pacea mondială este în joc! China și Rusia vor Groenlanda, iar Danemarca nu poate face nimic în privința asta. În prezent, au două sănii trase de câini ca protecție, una adăugată recent. Doar Statele Unite ale Americii, sub PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP, pot juca în acest joc, și cu mare succes! Nimeni nu va atinge această bucată sacră de pământ, mai ales că securitatea națională a Statelor Unite și a lumii în general este în joc. Pe lângă toate celelalte, Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda au călătorit în Groenlanda, în scopuri necunoscute”, anunță Donald Trump printr-o postare pe Truth Social.