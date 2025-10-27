Donald Trump confirmă o potențială împăcare cu Elon Musk: „Îmi place de Elon și îmi va plăcea mereu”

Președintele american, Donald Trump, confirmă că a reluat contactul cu miliardarul Elon Musk după câteva luni marcate de atacuri și dispute. Luni, la bordul Air Force One, președintele american a spus că relația dintre cei doi este una „bună”.

„A avut o perioadă proastă. A avut un moment prost. Dar îmi place de Elon și bănuiesc că îmi va plăcea mereu”, a zis Trump.

Cei doi s-au reîntâlnit luna trecută în Arizona, la funeraliile activistului conservator Charlie Kirk.

Afirmațiile marchează o detensionare a relației dintre președintele american și Musk, după ce miliardarul a sugerat că ar putea sprijini candidați rivali republicanilor sau chiar înființa un nou partid, scrie Politico.

Aparenta reconciliere ar putea avea implicații financiare în perspectiva alegerilor intermediare din 2026 și generale din 2028.

Relația dintre cei doi a început să se deterioreze după ce Elon Musk a criticat „Legea Mare și Frumoasă” a președintelui Trump.

