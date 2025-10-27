Aflat în turneu în Asia, Donald Trump face declarații despre Rusia și testele rachetelor nucleare: „Ei nu se joacă cu noi. Nici noi nu ne jucăm cu ei”

La plecarea din Kuala Lumpur, Donald Trump a răspuns jurnaliștilor la mai multe întrebări legate de „prietenul său”, Vladimir Putin, și testele nucleare făcute duminică de către Rusia. Președintele american spune că nu este îngrijorat de ultima manifestare a agresivității Rusiei.

„Ei știu că avem un submarin nuclear, cel mai mare din lume, chiar în largul coastelor lor”, a spus Trump. „Ei nu se joacă cu noi. Nici noi nu ne jucăm cu ei.”

Trump a adăugat că președintele rus, Vladimir Putin, ar trebui să se concentreze pe încheierea războiului din Ucraina.

„Asta ar trebui să facă în loc să testeze rachete”, a spus el.

Rusia testează „Burevestnik”

Rusia a testat duminică o nouă rachetă de croazieră cu capacitate și propulsie nucleară, numită Burevestnik. Anunțul a fost făcut de comandantul armatei ruse. ️Forțele nucleare ale Federației Ruse sunt la cel mai înalt nivel din lume, a remarcat Putin.

„Este cu adevărat o armă unică, pe care nicio altă țară din lume nu o deține”, a declarat Putin în timpul unei vizite la unul dintre centrele de comandă ale grupului comun de forțe ruse.

