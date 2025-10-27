Donald Trump și-a început vizita de trei zile în Japonia. Președintele s-a întâlnit cu Împăratul Naruhito

Dis-de-dimineață, Donald Trump a ajuns în Tokyo, Japonia, pentru o vizită de trei zile, în cadrul turneului său din Asia. Aici se întâlnește cu Împăratul Naruhito și premierul Sanae Takaichi.

Prima oprire a președintelui American a fost la Palatul Imperial din Tokyo, unde a fost întâmpinat de Împăratul Naruhito. Cei doi au dat mâna și au zâmbit pentru camere.

Întâlnirea dintre cei doi a durat aproximativ o jumătate de oră. La ieșirea din palat, Trump a arătat spre Împărat și a spus: „Un om bun, un om bun”, înainte de a urca în mașina sa.

Marți, Trump se întâlnește cu premierul Japoniei

Președintele SUA a fost primul lider străin care s-a întâlnit cu Naruhito după ce acesta a urcat pe tron în 2019. Rolul lui Naruhito este însă pur simbolic, iar întâlnirea de grad zero va avea loc marți, cu noul prim-ministru Sanae Takaichi.

Trump a obținut deja o promisiune de investiții în valoare de 550 de miliarde de dolari din partea Japoniei, în schimbul suspendării tarifelor pe import.

Takaichi, care a devenit săptămâna trecută prima femeie premier a Japoniei, i-a spus lui Trump că întărirea alianței dintre cele două țări este „prioritatea sa principală”, într-o convorbire telefonică de sâmbătă.

Trump a declarat că așteaptă cu nerăbdare să o întâlnească pe Takaichi, o aliată apropiată a regretatului său prieten și partener de golf, fostul premier Shinzo Abe, adăugând: „Cred că va fi grozavă”.

