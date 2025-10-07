Donald Trump, despre arestarea Gretei Thunberg în Israel: Este doar o AGITATOARE

În cadrul unei conferințe de presă susținute în Biroul Oval de la Casa Albă, președintele american Donald Trump și-a expus părerea despre arestarea activistei Greta Thunberg în Israel.
Trump o consideră pe Thunberg un „caz medical”, având în vedere viruleța cu care aderă la cauze sociale.
pic.twitter.com/nt8183LqQV Donald Trump on Greta Thunberg: „She has an anger management problem. I think she should see a doctor. If you ever watch her, for a young person, she’s so angry. She’s so crazy. You can have her.”#Trump #GretaThunberg
— Geo Frontline (@geofrontlinetv) October 7, 2025
„Este doar o agitatoare. Nu mai este implicată în probleme de mediu și acum s-a băgat în asta. Este o agitatoare. Are probleme de temperare a furiei. Cred că ar trebui să vadă un doctor, care să o supravegheze îndeaproape. Ca persoană, este atât de furioasă, este atât de nebună. Acum o puteți avea. Este doar o agitatoare”, a declarat Trump.
