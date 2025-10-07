Donald Trump, despre arestarea Gretei Thunberg în Israel: Este doar o AGITATOARE

În cadrul unei conferințe de presă susținute în Biroul Oval de la Casa Albă, președintele american Donald Trump și-a expus părerea despre arestarea activistei Greta Thunberg în Israel.

Trump o consideră pe Thunberg un „caz medical”, având în vedere viruleța cu care aderă la cauze sociale.

„Este doar o agitatoare. Nu mai este implicată în probleme de mediu și acum s-a băgat în asta. Este o agitatoare. Are probleme de temperare a furiei. Cred că ar trebui să vadă un doctor, care să o supravegheze îndeaproape. Ca persoană, este atât de furioasă, este atât de nebună. Acum o puteți avea. Este doar o agitatoare”, a declarat Trump.