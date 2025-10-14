Donald Trump, despre Orban: „Viktor este un lider GROZAV. Mulți oameni nu sunt de acord cu mine, dar eu sunt singurul care CONTEAZĂ”

Președintele american Donald Trump l-a lăudat pe premierul ungar Viktor Orban, numindu-l pe acesta un „mare lider” și spunând: „Sunt singurul care contează”.

În timpul summitului privind pacea din Gaza, în Egipt, Trump și-a promis sprijinul deplin pentru premierul ungar Viktor Orban, care se confruntă cu critici, din cauza regresului democrației în Ungaria și este în urmă în sondaje, în perspectiva viitoarelor alegeri, notează The Times of India.

„Îl iubim pe Viktor”, a declarat Trump pe scenă, adăugând: „Ești fantastic, bine?”

În timpul reuniunii cu alți lideri mondiali, în timp ce îl lăuda premierul ungar, Trump a afirmat că el este „singurul care contează.”

„Știu că mulți oameni nu sunt de acord cu mine”, a continuat Trump, „dar eu sunt singurul care contează când… Ești fantastic.”

Trump a continuat să-l laude pe Orban, care s-a confruntat cu critici pentru eforturile de a demonta democrația liberală din Ungaria.

„Este un lider grozav”, a spus Trump.

De la preluarea mandatului în 2010, Orban a preluat controlul asupra instituțiilor guvernamentale independente, a restricționat libertatea presei și a vizat oponenții politici, imigranții și persoanele LGBTQ+.

„L-am susținut la ultimele alegeri pe care le-a avut și a câștigat cu 28 de puncte. Așa că te vei descurca și mai bine de data aceasta dacă ai alte alegeri”, a adăugat Trump.

Președintele american a ținut să îl asigure pe Orban:

„Suntem în spatele tău 100%.”

În perspectiva alegerilor parlamentare programate pentru primăvara anului viitor, în sondajele de opinie publică partidul de guvernământ al lui Orban, care a dominat politica maghiară timp de 15 ani, pare să fie în urma unui nou partid de opoziție.

Centrul pentru Analiza Politicilor Europene a remarcat că acest lucru a ridicat îngrijorări – care ar putea suna familiare în SUA – că, dacă Orban ar pierde alegerile, el ar putea refuza să accepte înfrângerea și să conteste în schimb integritatea votului.

Foto: Profimedia

