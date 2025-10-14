Prima pagină » Știri externe » STAND-UP COMEDY cu Donald Trump, premierul Marii Britanii, președintele Franței si premierul Ungariei la summit-ul din Egipt

STAND-UP COMEDY cu Donald Trump, premierul Marii Britanii, președintele Franței si premierul Ungariei la summit-ul din Egipt

14 oct. 2025, 14:14, Știri externe
STAND-UP COMEDY cu Donald Trump, premierul Marii Britanii, președintele Franței si premierul Ungariei la summit-ul din Egipt
Summit-ul de luni din Egipt privind situația din Fâșia Gaza a inclus unele momente extrem de serioase, referitoare la discuțiile pentru oprirea violențelor din Orientul Mijlociu și accesul populației din teritoriul palestinian la ajutoare umanitare, dar și unele mai comice, iar acestea din urmă l-au avut ca protagonist pe Donald Trump.

Modul în care președintele american s-a raportat la alți șefi de stat, precum premierul Marii Britanii, Keir Starmer, președintele Franței, Emmanuel Macron sau premierul Ungariei, Viktor Orban, a atras atenția și, uneori, râsetele celor prezenți.

Donld Trump și Keir Starmer

Atunci când a ținut un discurs alături de ceilalți șefi de state și de guverne, printre care s-au mai numărat premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, sau cel al Italiei, Giorgia Meloni, ori președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

Donald Trump, show de stand-up comedy

Președintele american a lansat mai multe săgeți, în spirit de glumă, către ceilalți șefi de stat sau guvern. Când a venit vorba, de exemplu, despre Keir Starmer, Trump pare că a făcut „prezența”, ba chiar l-a chemat pe Starmer în față atunci când a făcut referire la el. Un moment similar a avut loc și cu președintele francez, despre care Trump a spus că s-ar fi așteptat să încerce să apară în poză cu el, ca de obicei. Mai mult, liderul american s-a declarat uimit că Macron a avut o „abordare mai discretă” decât de obicei, totul spre amuzamentul celor prezenți.

De asemenea, strângerea de mână dintre Trump și premierul Ungariei, Viktor Orban, a făcut deliciul internauților, după ce Orban a întârziat vreme de câteva secunde, făcându-l, astfel, pe Trump, să îl aștepte, ceea ce nu a părut tocmai pe placul președintelui american.

Donald Trump și Viktor Orban

Tot în Egipt, președintele turc și premierul Italiei au fost și ei protagoniștii unui moment inedit.

În marja summitului de pace din Egipt menit să pună capăt războiului din Gaza, Erdogan i-a promis lui Meloni că va găsi o modalitate de a o convinge să renunțe la fumat, notează Politico.

„Arătați minunat. Dar trebuie să vă fac să vă opriți din fumat”, i-a spus Erdogan lui Meloni.

Video. Trump l-a IRONIZAT pe Macron în conferința de după semnarea acordului de pace. Momentul în care sala a izbucnit în hohote de RÂS

Netanyahu îi mulțumește lui Trump și speră la avansarea procesului de PACE. „Israelul poate semna noi tratate cu țările arabe”

