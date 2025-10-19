Prima pagină » Știri externe » Zelenski îi răspunde lui Vladimir Putin: „Nu vom oferi nimic Rusiei și nu vom uita nimic”

19 oct. 2025, 16:11
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că țara sa nu va face nicio concesie Rusiei și va continua să consolideze cooperarea cu partenerii internaționali din sectoarele apărării și energiei.

El a anunțat acest lucru în discursul său de sâmbătă seara, adresat națiunii, informează prm.ua.

Potrivit acestuia, Kievul colaborează cu partenerii săi europeni pentru a extinde programul de înarmare și a crește achizițiile de arme americane, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană și arme cu rază lungă de acțiune. În plus, sunt elaborate noi acorduri cu o serie de țări pentru furnizarea de arme și dezvoltarea de tehnologii de apărare.

Volodimir Zelenski nu vrea să cedeze

Președintele ucrainean a subliniat că țara sa se coordonează activ cu liderii europeni pentru a forma o poziție unitară privind creșterea presiunii asupra Rusiei.

„Nu vom da nimic agresorului și nu vom uita nimic. Vedem clar că Rusia reprezintă o amenințare pe termen lung. Prin urmare, noi, în Europa, avem nevoie de cooperare pe termen lung și de rezultate tangibile, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, pentru ca oamenii să poată trăi. Practic, la fiecare zi-două sunt lovite rafinăriile rusești de petrol. Și asta contribuie la readucerea Rusiei la realitate”, a subliniat Zelenski.

Șeful statului a anunțat, de asemenea, că diplomații ucraineni pregătesc o reuniune a „coaliției celor dispuși”, care este programată să aibă loc în viitorul apropiat.

La începutul acestei săptămâni, președintele rus Vladimir Putin, în timpul unei convorbiri telefonice cu Donald Trump, a cerut Kievului să predea Moscovei controlul deplin asupra regiunii Donețk, ca o condiție pentru încheierea războiului împotriva Ucrainei. Trump a evitat anterior un răspuns direct la întrebarea dacă Ucraina ar trebui să cedeze teritorii pentru a realiza pacea cu Rusia.

