Donald Trump îl decorează pe Elon Musk pentru merite în știință. Miliardarul revine în grațiile Casei Albe după scandalul din 2025. Pentagonul îi încredințează o nouă misiune

Elon Musk va primi joi Medalia Națională pentru Știință din partea președintelui Donald Trump, după conflictul public care i-a despărțit în 2025. Distincția marchează din nou apropierea dintre Trump și Musk în pragul alegerilor de la jumătatea mandatului. Miliardarul va colabora din nou cu administrația americană.

Președintele Donald Trump îl va decora joi pe Elon Musk, fondatorul SpaceX și șeful Tesla, cu una dintre cele mai prestigioase distincții americane pentru contribuții în domeniul științei, potrivit The Hill.

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Ceremonia de la Washington reunește unele dintre cele mai influente personalități ale industriei tehnologice mondiale, într-un moment în care administrația Trump încearcă să consolideze colaborarea cu marile companii americane din domeniul inteligenței artificiale, al semiconductorilor și al tehnologiilor avansate.

Alături de Musk, Medalia Națională pentru Știință va fi acordată lui Jensen Huang, directorul general al Nvidia, Sergey Brin, cofondatorul Google, și Lisa Su, directoarea generală a AMD.

Alți doi lideri importanți ai industriei americane, Michael Dell, fondatorul companiei Dell Technologies, și Satya Nadella, directorul general al Microsoft, vor primi Medalia Națională pentru Tehnologie și Inovare.

„Guvernul Trump este recunoscător pentru contribuțiile acestor lideri incredibili”, a declarat Liz Huston, purtătoare de cuvânt a administrației americane, într-un comunicat oficial.

Casa Albă a amintit, cu această ocazie, că John G. Trump, unchiul președintelui american și fizician care a predat la Massachusetts Institute of Technology (MIT), a primit aceeași distincție în 1983.

Donald Trump a vorbit în repetate rânduri despre realizările științifice ale unchiului său, pe care le-a invocat inclusiv atunci când s-a referit la propriul nivel de inteligență.

De la aliați politici la dușmani declarați. Cum s-a rupt relația dintre Trump și Musk

Decorarea lui Elon Musk are și o puternică semnificație politică, după ruptura spectaculoasă dintre miliardar și liderul de la Casa Albă.

În timpul campaniei prezidențiale, Musk s-a numărat printre cei mai influenți și generoși susținători financiari ai lui Donald Trump, contribuind la revenirea republicanului la putere.

După instalarea noii administrații, antreprenorul a primit responsabilitatea de a coordona eforturile de reducere a cheltuielilor federale, devenind una dintre cele mai vizibile figuri din anturajul președintelui.

Timp de câteva luni, prezența sa la Casa Albă a fost aproape permanentă, iar influența pe care o exercita asupra politicilor guvernamentale a atras atât susținători, cât și critici.

Relația privilegiată s-a deteriorat însă dramatic la începutul verii anului 2025, când Musk a atacat public politica bugetară promovată de Trump. Disputa a escaladat rapid, transformând o alianță politică și economică într-o confruntare urmărită la nivel internațional. Schimburile de acuzații au alimentat speculațiile privind o ruptură definitivă între cei doi.

În lunile următoare, tensiunile s-au diminuat treptat, iar miliardarul a început să își refacă legăturile cu administrația republicană.

Pentagonul îi încredințează o nouă misiune lui Musk

Reapropierea dintre Trump și Musk depășește însă gesturile simbolice. Recent, Pentagonul i-a încredințat miliardarului o misiune privind identificarea tehnologiilor și sistemelor de armament de care armata americană ar putea avea nevoie în conflictele viitorului.

Implicarea sa vine în contextul în care SpaceX și celelalte companii din ecosistemul său tehnologic au relații contractuale importante cu Departamentul american al Apărării.

Proiectul urmărește anticiparea transformărilor tehnologice care ar putea schimba radical modul în care Statele Unite își pregătesc și desfășoară operațiunile militare.

Musk a participat, de asemenea, săptămâna trecută, la o inițiativă organizată la Casa Albă, alături de alți lideri ai industriei inteligenței artificiale. Aceștia au semnat un cod de bună conduită, în cadrul eforturilor administrației americane de a stabili principii comune pentru dezvoltarea și utilizarea noilor tehnologii.