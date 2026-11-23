Președintele Donald Trump a provocat din nou un val de revoltă atât în SUA cât și în Europa după ce a publicat o fotografie alături de Vladimir Putin, pe care l-a numit „prietenul meu”. Jay Clayton, șeful serviciilor de informații, a apărat declarația liderului american și a afirmat că are „încredere deplină” în acesta.

Jay Clayton a intervenit duminică în apărarea lui Trump, după controversele provocate de o fotografie publicată pe Truth Social, în care liderul de la Casa Albă apare alături de președintele rus Vladimir Putin, însoțită de mesajul „prietenul meu”, potrivit Politico.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Într-un interviu acordat emisiunii „State of the Union”, difuzată de CNN, Clayton a încercat să reducă importanța formulării folosite de Trump și a evidențiat rezultatele întâlnirii dintre liderii Statelor Unite, Rusiei și Chinei, organizată săptămâna trecută.

Discuțiile trilaterale, la care a participat și președintele chinez Xi Jinping, au vizat inclusiv posibilitatea limitării arsenalelor nucleare și menținerea comunicării între cele trei puteri.

„Președintele este cel mai mare artizan al politicii externe într-o perioadă extrem de dificilă, cum nu am mai văzut. Reunirea celor trei puteri nucleare și convingerea lor să cadă de acord că nu vor escalada conflictul, că vor comunica între ele, este un moment istoric. Este remarcabil. Și în acest context, indiferent de limbajul pe care președintele dorește să-l folosească, am încredere deplină în el”, a declarat Jay Clayton.

Întrebat dacă îl consideră personal pe Vladimir Putin un prieten al Statelor Unite, oficialul american a evitat să ofere un răspuns direct.

Totodată, într-o altă intervenție la ABC News, Clayton a precizat că liderul de la Kremlin „nu este prietenul Americii în Ucraina”.

Declarația lui Trump despre Putin a provocat reacții în Polonia și în Congresul SUA

Controversa a început după summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), desfășurat joi în China, unde Donald Trump s-a întâlnit cu Vladimir Putin și Xi Jinping pentru discuții privind reducerea riscurilor nucleare.

În momentul în care l-a salutat pe președintele rus, Trump a arătat spre acesta și a afirmat: „El este prietenul meu.”

Sursa video – X/@Osint613

Ulterior, președintele american a distribuit pe platforma Truth Social o fotografie cu Putin, însoțită de aceeași formulare.

Gestul a atras critici din partea unor lideri europeni, în special din Polonia, unde autoritățile acuzaseră Rusia că a încălcat spațiul aerian al țării în noaptea precedentă.

Reacții au venit și din partea democraților americani, care au contestat apropierea afișată de Trump față de liderul rus.

Senatorul democrat Chuck Schumer, liderul minorității din Senatul SUA, a calificat momentul drept „jenant, josnic și, sincer, patetic”.

La rândul său, senatoarea democrată Jeanne Shaheen, membră de rang înalt a Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, l-a descris pe Vladimir Putin drept „criminal de război”.

Criticile au apărut în contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor dintre Rusia și statele membre NATO, accentuate de acuzațiile privind încălcarea spațiului aerian polonez.

Trump refuză să-și retragă afirmațiile: „Nu pot vorbi în numele Americii”

Trump nu și-a schimbat poziția după reacțiile provocate de declarația despre Vladimir Putin.

Într-o conferință de presă organizată vineri la Casa Albă, liderul american a vorbit despre relația sa personală „foarte bună” cu președintele Rusiei. Întrebat, de asemenea, dacă Putin poate fi considerat și un prieten al Statelor Unite, Trump a evitat să ofere un răspuns afirmativ.

„Nu pot vorbi în numele Americii”, a declarat Donald Trump.

Liderul republican a făcut în repetate rânduri declarații favorabile la adresa lui Putin, inclusiv în timpul primului său mandat la Casa Albă. În februarie 2022, înaintea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, Trump a descris anumite acțiuni ale liderului de la Kremlin drept „geniale” și „inteligente”.

După întâlnirea bilaterală din 2018, președintele american a afirmat că el și Putin „s-au înțeles foarte bine”.

Tot în 2018, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Trump a susținut că menținerea unor relații bune cu Moscova poate fi benefică.