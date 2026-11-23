Potrivit Ziarul de Iași, care prezintă o investigație jurnalistică, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași s-a dat drumul la angajări pe criterii politice. Asociația este condusă de liberalul Grigore Nepotu, iar beneficiari sunt membri PNL de rang inferior – șefi de organizație de cartier sau cei prezenți pe rețelele sociale în campaniile electorale distribuind pliante.
Dar, asta nu e tot, de job-uri bănoase la această asociație s-au bucurat și rude apropiate ale acestor liberali, de la neveste la cumnate.
Conform informațiilor obținute de Ziarul de Iași, salariile pentru aceste sinecuri sunt de 7.000-8.000-11.000 de lei, iar în unele cazuri chiar de 14.000 de lei brut lunar. Multe sunt venituri din regim part-time, în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană.
Nici măcar directorul general Nepotu nu s-a ferit și a băgat mâna în borcanul cu miere: pe lângă salariul de bază de 18.304 lei brut lunar, el a mai încasat zeci de mii de lei din astfel de contracte part-time.
„(…) Asociația respinge acuzația că apartenența politică ar fi fost criteriu de angajare. (…) Asociația nu solicită candidaților sau angajaților săi informații privind opțiunile lor politice”, a transmis organizația pentru Ziarul de Iași.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași (ADI ZMI) – entitate cu personalitate juridică, română, de drept privat și de utilitate publică – a fost înființată în anul 2004 și are 28 de membri: Consiliul Județean Iași, Municipiul Iași și 26 de comune: Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Comarna, Costuleni, Dobrovăț, Golăiești, Grajduri, Holboca, Lețcani, Miroslava, Mogoșești, Movileni, Popricani, Prisăcani, Rediu, Românești, Scânteia, Schitu Duca, Tomești, Țigănași, Țuțora, Ungheni, Valea Lupului, Victoria, Voinești.
Scopul asociației este dezvoltarea unor proiecte de interes zonal, furnizarea în comun a unor servicii publice, crearea și dezvoltarea infrastructurilor și atingerea obiectivelor de dezvoltare de interes comun.
Publicația citată a descoperit faptul că mulți dintre angajații permanenți sau part-time în cadrul proiectelor europene provin din PNL, partid din care face parte directorul Grigore Nepotu. Cu alte cuvinte, fondurile publice – din bugetul Consiliului Județean, primăriilor și proiectelor cu finanțare europeană – au ajuns în buzunarele unor membri de partid, dar și la rude apropiate ale acestora.
Citește AICI restul investigației jurnalistice și descoperă numele liberalilor implicați în aceste sinecure.