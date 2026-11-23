Potrivit Ziarul de Iași, care prezintă o investigație jurnalistică, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași s-a dat drumul la angajări pe criterii politice. Asociația este condusă de liberalul Grigore Nepotu, iar beneficiari sunt membri PNL de rang inferior – șefi de organizație de cartier sau cei prezenți pe rețelele sociale în campaniile electorale distribuind pliante.

Dar, asta nu e tot, de job-uri bănoase la această asociație s-au bucurat și rude apropiate ale acestor liberali, de la neveste la cumnate.

Salarii de 14.000 de lei pe lună

Conform informațiilor obținute de Ziarul de Iași, salariile pentru aceste sinecuri sunt de 7.000-8.000-11.000 de lei, iar în unele cazuri chiar de 14.000 de lei brut lunar. Multe sunt venituri din regim part-time, în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană.

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Nici măcar directorul general Nepotu nu s-a ferit și a băgat mâna în borcanul cu miere: pe lângă salariul de bază de 18.304 lei brut lunar, el a mai încasat zeci de mii de lei din astfel de contracte part-time.

„(…) Asociația respinge acuzația că apartenența politică ar fi fost criteriu de angajare. (…) Asociația nu solicită candidaților sau angajaților săi informații privind opțiunile lor politice”, a transmis organizația pentru Ziarul de Iași.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași (ADI ZMI) – entitate cu personalitate juridică, română, de drept privat și de utilitate publică – a fost înființată în anul 2004 și are 28 de membri: Consiliul Județean Iași, Municipiul Iași și 26 de comune: Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Comarna, Costuleni, Dobrovăț, Golăiești, Grajduri, Holboca, Lețcani, Miroslava, Mogoșești, Movileni, Popricani, Prisăcani, Rediu, Românești, Scânteia, Schitu Duca, Tomești, Țigănași, Țuțora, Ungheni, Valea Lupului, Victoria, Voinești.

Scopul asociației este dezvoltarea unor proiecte de interes zonal, furnizarea în comun a unor servicii publice, crearea și dezvoltarea infrastructurilor și atingerea obiectivelor de dezvoltare de interes comun.

Publicația citată a descoperit faptul că mulți dintre angajații permanenți sau part-time în cadrul proiectelor europene provin din PNL, partid din care face parte directorul Grigore Nepotu. Cu alte cuvinte, fondurile publice – din bugetul Consiliului Județean, primăriilor și proiectelor cu finanțare europeană – au ajuns în buzunarele unor membri de partid, dar și la rude apropiate ale acestora.

Citește AICI restul investigației jurnalistice și descoperă numele liberalilor implicați în aceste sinecure.