Incendiul izbucnit duminică seară la mansarda Hotelului Alpin din Poiana Brașov nu fusese stins nici luni dimineață, după mai bine de 11 ore. Intervenția pompierilor este îngreunată de acoperișul format din două straturi de tablă, care face dificilă identificarea focarelor. Aceștia intervin pentru îndepărtarea lui.

ISU Brașov descrie intervenția drept una „deosebit de dificilă”. Pompierii continuă să caute și să stingă focarele. Aceștia sunt nevoiți să îndepărteze acoperișul și să intervină inclusiv pe fațadele clădirii, unde accesul este dificil.

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Misiune deosebit de dificilă pentru pompieri

„În continuare, pompierii depun eforturi susţinute pentru localizarea şi lichidarea incendiului izbucnit la un hotel din staţiunea Poiana Braşov. Intervenţia este una deosebit de dificilă, având în vedere configuraţia acoperişului, realizat din două straturi de tablă, care îngreunează accesul la focarele ascunse. Este necesară îndepărtarea învelitorii și intervenția atât la nivelul acoperișului, cât și pe fațadele clădirii, unde configurația construcției și dificultatea accesului îngreunează semnificativ operațiunile de stingere”, a transmis ISU Brașov.

Pompierii folosesc camere cu termoviziune și o dronă pentru a evalua situația și pentru a monitoriza focarele. Echipajele sunt schimbate periodic pentru menținerea condițiilor de siguranță. Incendiul a afectat aproximativ 2.000 de metri pătrați, inclusiv acoperișul, mansarda și ultimele 3 etaje ale Hotelului Alpin. Circa 150 de persoane au fost evacuate, iar autoritățile nu au raportat victime.

Intervenție majoră la hotelul din Poiana Brașov

Vă reamintim că incendiul a izbucnit seara trecută, iar în jurul orei 19:30 ISU Brașov a fost anunțat de incident. Inițial, au fost mobilizate 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă cu apă, 2 autoscări, 3 echipaje SMURD şi 2 ambulanțe SAJ. Apoi, s-a dispus mărirea echipajului de intervenție pentru stingerea incendiului și pentru salvarea vieților omenești. Datele indică faptul că nu au fost raportate victime.