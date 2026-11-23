Recenta remaniere guvernamentală din Rusia lui Putin l-a slăbit puternic pe premierul Mihail Mișustin. În general, este interpretată ca o manevră financiară menită să ofere Kremlinului mână liberă pentru finanțarea războiului din Ucraina. Deși acest lucru este absolut corect, interpretarea ratează o altă dimensiune, mult mai importantă, se arată într-o analiză publicată de The Moscow Times.

Remanierea face parte dintr-o transformare politică mai amplă, notează Nikolai Petrov, șeful departamentului de analiză și procese de transformare de la New Eurasian Strategies Centre.

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Este un schimb de generații în rândul managerilor-cheie ai regimului, parte a unui plan prin care Putin redesenează întregul sistem.

Putin „întinerește” vechea gardă

Sistemul de guvernare construit de Putin se bazează pe asociații săi de cursă lungă. Sunt oameni pe care îi cunoaște de zeci de ani și în care crede că poate avea, încă, încredere.

Cei mai mulți sunt aproximativ de vârsta sa – 74 de ani, plus sau minus cinci ani . Pe măsură ce îmbătrânesc, devin tot mai puțin eficienți ca manageri.

. Pe măsură ce îmbătrânesc, devin tot mai puțin eficienți ca manageri. Firește, în astfel de condiții, regimul de la Moscova are nevoie de întinerire, de o schimbare a gărzii.

Sistemul conceput de Putin nu are capacitatea proprie de a-și reînnoi conducerea.

nu are capacitatea proprie de a-și reînnoi conducerea. Chiar Putin gestionează – personal – acest proces. Liderul de la Kremlin a realizat, încă din 2024, un transfer de putere care a scăpat în mare măsură atenției publice.

Punctul de plecare al acestei tranziții poate fi urmărit până la numirile făcute imediat după alegerile prezidențiale din 2024. Dar pregătirile, explică Nikolai Petrov, au început mult mai devreme.

Un prim pas a fost decizia din 2016–2017 de a trimite mai mulți foști adjutanți ai lui Putin și înalți oficiali federali, inclusiv miniștri adjuncți, să conducă regiunile Rusiei.

După ce au fost testați în aceste funcții, unii au devenit figuri centrale la nivel guvernamental, în special Alexei Diumin și Dmitri Mironov.

Alții au intrat în rezerva de cadre pentru funcții înalte, inclusiv guvernatori numiți să prezideze comisii ale Consiliului de Stat, a cărui importanță politică a crescut considerabil prin amendamentele constituționale din 2020.

Rusia lui Putin, pe pilot automat

Tranziția lui Putin presupune promovarea unor membri de încredere, dar relativ mai tineri, din echipa sa de „vicepreședinți funcționali” în poziții-cheie. Astfel, le sunt transferate anumite atribuții.

Autorul analizei scrie că Putin își va păstra, evident, poziția actuală și după 2030.

Va rămâne liderul suprem.

Va menține controlul asupra aparatului de securitate.

Își va rezerva dreptul de a interveni ori de câte ori ceva merge prost.

Acești „viceregi” își vor asuma responsabilitatea pentru managementul zilnic și pentru menținerea sistemului pe cursul stabilit.

Practic, Putin pregătește sistemul să funcționeze pe un fel de pilot automat. Prin introducerea unei specializări mai mari, el îi prelungește durata de viață utilă în timp ce rămâne în vârf. Este asemenea unui robot Transformer care capătă brațe și picioare mecanice suplimentare.

La fel ca în perioada premergătoare tandemului Medvedev-Putin din 2008, are loc un proces de selecție.

De data aceasta, însă, Putin nu alege un singur succesor dintr-un grup, ci o întreagă constelație de avataruri care să îl reprezinte în diferite domenii ale guvernării.

care să îl reprezinte în diferite domenii ale guvernării. Criteriile decisive sunt încrederea personală a lui Putin într-un candidat și loialitatea acestuia exclusiv față de lider, nu față de vreo grupare instituțională sau corporativă.

Acest lucru explică numărul mare de foști adjutanți și consilieri apropiați printre viitorii „vicepreședinți”.

Restructurarea instituțiilor Rusiei și slăbirea accentuată a premierului Mișustin

Slăbirea dramatică a lui Mișustin – în urma remanierii din octombrie – este mai puțin o surpriză. Reprezintă rezultatul logic atât al tendințelor din 2026, cât și al unei transformări politice desfășurate sub supravegherea atentă a lui Putin de aproape trei ani.

Transformarea are două componente principale.

Prima este reînnoirea generațională.

A doua este slăbirea instituțiilor guvernamentale, inclusiv a celor informale, precum facțiunile și rețelele de putere din guvern și din mediul de afaceri.

Aparatul guvernamental condus de Dmitri Grigorenko a fost o astfel de rețea de putere. În mare măsură, era domeniul personal al lui Mișustin în calitate de prim-ministru.

Odată cu ultima remaniere guvernamentală și cu restructurarea profundă a sistemului judiciar – aflată acum în curs de finalizare printr-un pachet de legi dezbătut în Duma de Stat –, transformarea puterilor executivă și judecătorească se apropie de final.

Adunarea Federală a fost afectată doar marginal până acum, dar o reconfigurare a ambelor camere pare probabilă în curând.

Cine sunt cei 13 jucători-cheie din noua elită a Kremlinului

Transformarea accelerată a sistemului politic are loc în mare parte prin schimbarea atribuțiilor reale ale unor persoane, mai degrabă decât a funcțiilor lor formale.

Începând cu ianuarie 2026, New Eurasian Strategies Centre a monitorizat în detaliu aceste schimbări. Au fost identificate 13 figuri relevante care operează în diferite sfere.

Andrei Belousov, ministrul Apărării

Alexei Diumin , consilier prezidențial și secretar al Consiliului de Stat

, consilier prezidențial și secretar al Consiliului de Stat Serghei Kirienko, prim-adjunct al șefului Administrației Prezidențiale

Igor Krasnov , președintele Curții Supreme

, președintele Curții Supreme Denis Manturov , prim-viceprim-ministru

, prim-viceprim-ministru Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate

Dmitri Mironov , consilier prezidențial

, consilier prezidențial Mihail Mișustin , prim-ministru

, prim-ministru Alexandr Novak , viceprim-ministru

, viceprim-ministru Maxim Oreșkin , adjunct al șefului Administrației Prezidențiale

, adjunct al șefului Administrației Prezidențiale Dmitri Patrușev, viceprim-ministru

Serghei Sobianin , primarul Moscovei

, primarul Moscovei Igor Șuvalov, președintele corporației de dezvoltare de stat VEB.RF

Cei mai mulți au primit noi numiri sau responsabilități extinse după realegerea lui Putin.

Petrecând 10, 20 sau mai mulți ani pe orbita lui Putin, loialitatea lor este în primul rând personală, nu față de instituții.

Grupul cuprinde două generații ale elitei lui Putin. Unii membri ai generației mai vechi vor pleca în timpul tranziției. Dar, dacă astăzi s-ar declanșa brusc o succesiune neplanificată, ei ar juca un rol decisiv.

Cinci tendințe majore în redistribuirea puterii în Rusia lui Putin (ianuarie – octombrie 2026)

Analizând potențialul fiecăruia pe șase dimensiuni (apropierea de Putin și cinci tipuri de „resurse”: administrative, de securitate, financiare, politice și media), observațiile din ultimele zece luni dezvăluie cinci tendințe majore:

Tinerii câștigă teren: Figurile mai tinere, cu baze inițiale de resurse mai mici, avansează. Jucătorii mai în vârstă și mai puternici pierd teren.

Cele mai mari pierderi au fost înregistrate de Mișustin (–1,9 puncte dintr-un scor de bază de 46) și Kirienko (–1,0 din 43). Cele mai substanțiale câștiguri au mers către Krasnov (+1,5 din 19), Manturov (+1,0 din 25), Novak (+0,7 din 19) și Oreșkin (+0,7 din 20).

Un regim tot mai personalist: Resursele agregate de securitate (–0,6) și administrative (–0,2) ale celor studiați au scăzut, în paralel cu creșterea resurselor politice (+0,7), financiare (+0,8) și a apropierii de Putin (+0,6).

Resursele agregate de securitate (–0,6) și administrative (–0,2) ale celor studiați au scăzut, în paralel cu creșterea resurselor politice (+0,7), financiare (+0,8) și a apropierii de Putin (+0,6). Prevenirea apariției unor poli independenți: Distribuția inegală a resurselor este intenționată. Oricine controlează simultan mai multe tipuri majore de resurse este un potențial actor independent.

Răspunsul este deposedarea acestor figuri de anumite pârghii – așa cum ilustrează cazul lui Mișustin. Din același motiv, lista celor 13 nu include niciun șef al marilor agenții de securitate, cu excepția ministrului civil al apărării, Belousov, al cărui scor de resurse este el însuși în scădere (–0,6).

Schimbări prin atribuții, nu doar prin funcții: Cei care au primit noi numiri începând cu 2024 se află pe o traiectorie ascendentă. Și-au sporit substanțial resursele în perioada observată.

Cei care au primit noi numiri începând cu 2024 se află pe o traiectorie ascendentă. Și-au sporit substanțial resursele în perioada observată. Control strict din partea serviciilor: Gestionarea unei cote mai mari de resurse atrage o supraveghere sporită din partea serviciilor de securitate.

O manifestare a acestui fapt este deschiderea de dosare penale împotriva membrilor echipei unui lider, ca în cazurile lui Kirienko și Șuvalov.

Urmează provocarea finală, înlocuirea „bătrânilor” din servicii și marile corporații

Până acum, Putin a dus la îndeplinire transformarea politică în mod consecvent și, din perspectiva sa, cu destul succes, în pofida războiului din Ucraina și a izolării diplomatice a Rusiei.

Represiunea împotriva membrilor elitei a ajutat.

Dar, la fel ca un anestezic, represiunea trebuie dozată cu grijă.

Pacientul trebuie să rămână în viață fără a interfera cu munca făcută de chirurg. Până în prezent, Kremlinul a reușit acest echilibru.

Cea mai dificilă parte a transformării urmează abia acum. Trebuie înlocuiți vechii șefi – bătrâni în toate sensurile – care controlează agențiile de securitate și marile corporații.

Există un precedent antebelic în restructurarea Procuraturii Generale. Același executor politic, Krasnov, supraveghează acum transformarea sistemului judiciar.

O schimbare a gărzii la vârful FSB pare, de asemenea, să fi început.

Timpul, însă, se scurge. Până la alegerile din 2030, Putin trebuie nu doar să reconstruiască sistemul, ci și să se asigure că întreaga mașinărie uriașă poate funcționa fără probleme în noile condiții.

Dacă va reuși, modelul de guvernare care îi susține regimul ar putea câștiga încă 10 până la 15 ani de viață.

Dacă va eșua, Putin ar putea, la propriu, să supraviețuiască propriului său regim.

Acest lucru nu ar însemna neapărat prăbușirea inevitabilă a regimului. Tehnocrația din interiorul său funcționează destul de eficient. Și are propriile mecanisme de reproducere a puterii, fără a depinde de un singur muritor, încheie autorul analizei.