Cunoscut și sub denumirea de Postul Nașterii Domnului, Postul Crăciunului 2026 a început duminică, 15 noiembrie, și se încheie joi, 24 decembrie, în Ajunul Nașterii Domnului. Acesta durează 40 de zile și reprezintă una dintre cele mai importante perioade de pregătire spirituală pentru creștinii ortodocși.

Pe parcursul postului, credincioșii respectă anumite restricții alimentare, însă calendarul ortodox prevede și zile cu dezlegare la pește. Postul Crăciunului are o semnificație religioasă deosebită pentru credincioșii ortodocși și nu presupune doar renunțarea la anumite alimente, ci și o perioadă de pregătire sufletească.

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În zilele noastre, perioada postului nu mai este atât de grea din punct de vedere alimentar. Există o diversitate mult mai mare de mâncăruri pe care credincioșii le pot găti pentru a trece cu bine de aceste zile. Dar oare ce mâncau bunicii noștri în anii ’50, când opțiunile erau foarte limitate?

Bunicii noștri nu aveau la dispoziție zeci de produse vegetale, preparate sofisticate sau înlocuitori pentru carne. Mâncau, în principal, ceea ce produceau în propria gospodărie, ceea ce păstraseră din recolta de toamnă și ceea ce puteau cumpăra din târg.

Din punct de vedere alimentar, Postul Crăciunului presupune renunțarea la produsele de origine animală. În zilele obișnuite de post nu se consumă:

carne și preparate din carne;

lapte și produse lactate, precum brânză, iaurt, unt sau smântână;

ouă și preparate care conțin ouă.

12 mâncăruri de post din anii ’50

Mămăligă cu ceapă

Fasole bătută

Varză călită sau fiartă

Cartofi fierți cu ceapă

Borș de fasole

Dovleac copt

Sarmale de post

Chisăliță de prune (cu mămăligă)

Murături de casă

Tocăniță de ciuperci

Prune și mere uscate

Turte și plăcinte de post

Cum arăta un meniu de post pentru bunicii noștri