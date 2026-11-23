Deputatul de Diaspora de la UNIT, Dumitriţa Albu, este una dintre victimele grevei controlorilor de trafic aerian din Belgia. Aceasta s-a trezit dimineaţă, când să plece din Bruxelles, că zborul spre România i-a fost anulat.

Însă, nu numai această cursă a fost anulată, ci toate din Aeroportul Charleroi, cât şi din celelalte aeroporturi din ţară, către Bucureşti, spune deputatul, pentru Gândul.

„Ei protestează astăzi. E grevă națională în Belgia și toate sindicatele s-au pus de comun acord ca să facă manifestațiile împotriva Guvernului Arizona, că așa se numește Guvernul actual, și împotriva măsurilor economice și sociale pe care ei le-au impus. Adică nu sunt de acord cu faptul că s-a redus din numărul de ajutoare, împotriva faptului că au scăzut puterea de cumpărare, că nu mai sunt locuri de muncă, că s-au înmulțit cererile de ajutor și toate măsurile pe care le ia Guvernul Arizona. Reforma pensiilor, că și aici sunt probleme, toate măsurile pe care le iau, deci împotriva pachetului de măsuri luat de către Guvernului Arizona. Ei chiar protestează cu adevărat și automat participă toată lumea și inclusiv cei din aviație participă la această manifestație și de asta nu merg, nu zboară nimic, adică e totul totul blocat. Sunt școli închise. Astăzi, de la muncă, s-a transmis ca să se lucreze în tele-travaille, E totul perturbat. Pe partea de flow, La Bruxelles nici școlile nu sunt deschise. pe partea de Flandra, şcolile dunt deschise”, spune deputatul de Diaspora, Dumitriţa Albu, pentru Gândul.

429 de zboruri anulate dinspre Bruxelles şi 59.500 de pasageri prejudiciaţi este statistica zilei de luni cauzată de greva controlorilor de trafic din Belgia.

Plenul de luni din Camera Deputaţilor are pe ordinea de zi, printre altele, introducerea moţiunii a 71 de deputaţi PNL şi USR împotriva ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, precum şi un proiect de hotărâre privind înființarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea utilizării resurselor SPP de către fostul prim-ministru al României, Ilie Bolojan (PHCD 80/2026).