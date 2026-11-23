Prognoză meteo decembrie 2026. Pe ce dată vin ninsorile în București și cum va fi vremea de Crăciun și Revelion, potrivit meteorologilor.

Vremea rea pune stăpânire pe România. Temperaturile vor începe să scadă simțitor, iar zăpada își va face și ea apariția în curând. Află pe ce dată vin ninsorile în București și ce ne așteaptă de Crăciun și Revelion.

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Chiar dacă până acum am avut parte de zile însorite, cu temperaturi mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă a anului, începând cu această săptămână lucrurile se schimbă.

Pe ce dată vin ninsorile în București

Meteorologii Accuweather au publicat primele estimări privind vremea din București pentru luna decembrie 2026. Primii fulgi de zăpadă sunt așteptați în Capitală, iar zilele vor deveni mai ploioase și chiar geroase. Conform meteorologilor Accuweather, în București prima ninsoare își va face apariția joi, 3 decembrie. În plus, va mai ninge și în zilele de 27, 28, 29 și 31 decembrie. Temperaturile vor scădea pe timpul nopții până la minus șase grade Celsius luna viitoare.

De asemenea, meteorologii au dezvăluit cum va fi vremea de Crăciun și de Anul Nou. Potrivit acestora, în ziua de Crăciun vom avea parte de cer înnorat, fără soare, dar nu va ploua sau ninge. Totuși, de Revelion situația se schimbă și sunt anunțate ninsori în Capitală. Totodată, în prima zi din noul an va ploua, conform progonozei.