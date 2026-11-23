Un microbuz școlar plin cu copii a fost izbit în plin de o autoutilitară. În urma incidentului produs luni dimineață, 23 noiembrie, trei elevi și un șofer au ajuns la spital. Accidentul rutier s-a produs în județul Argeș, în comuna Băiculești.

Un microbuz școlar în care se aflau copii a fost lovit de o autoutilitară, luni dimineață, în comuna Băiculești, județul Argeș. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție, inclusiv o autospecială pentru transportul victimelor multiple.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Patru persoane au ajuns la o unitate medicală, după accidentul rutier din Băiculești

Datele indică faptul că în microbuz se aflau 12 copii și șoferul. Trei elevi și conducătorul auto au fost transportați la spital, după ce au acuzat dureri la nivelul membrelor și al capului. Toți copiii au fost evaluați medical. Până la sosirea echipajelor de intervenție, pasagerii microbuzului s-au deplasat în curtea unei unități de învățământ.

„Accident rutier în care sunt implicate un microbuz şcolar şi o autoutilitară, produs în comuna Băiculeşti. Din primele informaţii, în momentul producerii evenimentului, în microbuz se aflau 13 persoane, respectiv 12 copii şi un adult”, informează ISU Argeş.

„În urma evaluării medicale, patru persoane (un adult și trei copii), care acuzau dureri la nivelul membrelor și al capului, au fost asistate medical și ulterior transportate la spital pentru investigații suplimentare”, a mai precizat ISU Argeș.

În curs de actualizare.