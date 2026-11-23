Traficul aerian din Belgia va fi grav afectat luni, 23 noiembrie, de o grevă națională împotriva măsurilor de austeritate. Serviciile de control aerian vor fi suspendate timp de 14 ore. Aeroporturile din Bruxelles și Charleroi anunță anularea majorității zborurilor.

Aproape toate cursele aeriene programate luni pe aeroporturile din Belgia urmează să fie anulate, după ce angajații companiei Skeyes, responsabilă de controlul traficului aerian, au decis să participe la greva națională convocată de sindicate împotriva politicilor economice ale guvernului. Compania a anunțat că nu va putea asigura serviciile obișnuite de dirijare a aeronavelor între orele 07:00 și 21:00, ora locală a Belgiei, respectiv 08:00 și 22:00, ora României, potrivit Al Jazeera.

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„Nivelul de personal prevăzut nu va permite garantarea gestionării în condiții de siguranță a traficului aerian regulat în această perioadă. Prin urmare, Skeyes este obligată să suspende temporar serviciile respective”, a transmis Skeyes, operatorul belgian al serviciilor de control al traficului aerian.

Vor rămâne disponibile doar serviciile necesare intervențiilor de urgență și zborurilor considerate esențiale din perspectiva siguranței.

Aeroportul Bruxelles-Charleroi, unul dintre principalele centre europene de operare ale companiei low-cost Ryanair, a avertizat că întreruperea activității controlorilor aerieni va afecta mii de călători. Reprezentanții aeroportului au anunțat „închiderea completă a tuturor aeroporturilor din țară pentru o zi întreagă”, criticând faptul că decizia a fost comunicată cu puțin timp înainte de declanșarea protestului.

„Fără controlul traficului aerian, niciun zbor nu poate decola sau ateriza”, au transmis reprezentanții aeroportului Bruxelles-Charleroi.

Aceștia au descris situația drept o „decizie luată în ultimul moment”, cu „consecințe dezastruoase” pentru pasageri și operatorii aerieni.

La rândul său, Aeroportul Bruxelles a precizat că majoritatea curselor de plecare și de sosire „vor trebui anulate”.

Perturbările pot afecta inclusiv pasagerii care călătoresc între România și Belgia, în special pe rutele operate prin aeroporturile Bruxelles și Charleroi. Călătorii sunt sfătuiți să verifice situația zborului direct la compania aeriană înainte de a pleca spre aeroport.

Grevă națională în Belgia. Transportul public, școlile și serviciile municipale, afectate

Acțiunea controlorilor aerieni face parte dintr-o mobilizare sindicală mai amplă, organizată împotriva măsurilor de austeritate și a reformelor pregătite de coaliția aflată la guvernare.

Sindicatele au convocat pentru luni o manifestație de amploare la Bruxelles, în timp ce mai multe sectoare ale economiei sunt vizate de întreruperi ale activității.

Pe lângă transportul aerian, sunt anticipate perturbări importante ale transportului public. Școlile, instituțiile administrației și serviciile de colectare a deșeurilor ar putea funcționa cu program redus sau ar putea fi închise temporar.

Consiliul Reprezentanților Companiilor Aeriene din Belgia, organizație care reprezintă aproximativ 25 de transportatori, a precizat că protestul reprezintă a 11-a grevă care afectează spațiul aerian belgian în ultimele 11 luni.

Repetarea acestor acțiuni sindicale a provocat anulări și modificări ale programelor de zbor, afectând atât companiile aeriene, cât și pasagerii care tranzitează aeroporturile belgiene.

Criză politică în Belgia: Guvernul încearcă să reducă cheltuielile cu 10 miliarde de euro

Protestele au loc pe fondul negocierilor dificile din interiorul coaliției conduse de prim-ministrul Bart De Wever, care încearcă să ajungă la un acord privind reducerea deficitului bugetar.

Guvernul belgian pregătește un plan de economii de aproximativ 10 miliarde de euro pentru următorii ani, prin măsuri de reducere a cheltuielilor publice și reforme economice.

Discuțiile dintre partidele aflate la guvernare s-au prelungit, fără ca acestea să ajungă inițial la un compromis asupra bugetului.

La începutul lunii noiembrie, Bart De Wever și-a prezentat demisia după eșecul negocierilor din coaliție.

Regele Philippe al Belgiei a refuzat însă demisia și i-a acordat premierului mai mult timp pentru identificarea unei soluții politice.