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Donald Trump îl felicită pe noul președinte ales al Columbiei, cunoscut ca „El Tigre”: „Vom lucra împreună”

Donald Trump îl felicită pe noul președinte ales al Columbiei, cunoscut ca „El Tigre”: „Vom lucra împreună”
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Se autointitulează „Tigrul”. Este avocat de profesie, om de afaceri milionar, o personalitate din afara clasei politice. Și tocmai a devenit candidatul prezidențial cu cele mai multe voturi din istoria Columbiei.

Donald Trump l-a felicitat pe „El Tigre” pentru victoria în alegeri și a declarat că dorește împreună cu noul președinte columbian să clădească o relație puternică.

„El Tigre” Abelardo de la Espriella a obținut 13 milioane de voturi, pe când rivalul său a obținut 12 milioane de voturi. După ce și-a învins contracandidatul, pe Ivan Cepeda, „El Tigre” le-a mulțumit susținătorilor:

„Mulțumesc, Columbia! Aproape 13 milioane de columbieni și-au pus încrederea în Jose Manuel Restrepo, în El Tigre și în acest vis măreț numit Patria Milagro”, a scris el pe X, referindu-se la vicepreședintele său și la porecla sa, potrivit BBC.

„Acest sprijin istoric ne umple de recunoștință, dar și de o responsabilitate enormă. Astăzi începe o nouă etapă pentru țara noastră, o etapă construită pe voința liberă și democratică a milioane de cetățeni care au decis să creadă într-o Columbie măreață, sigură, prosperă și plină de oportunități”, a adăugat acesta.

Președintele Gustavo Petro, care n-a mai fost eligibil pentru al doilea mandat, l-a susținut pe candidatul Ivan Cepeda de la partidul „Pactul Istoric”. Din 2018, președintele Columbiei n-are dreptul la al doilea mandat.

Primele rezultate din cel de-al doilea tur organizat pe 21 iunie arată că independentul Abelardo de la Espirella a obținut 49,66% din voturi, iar Cepeda 48,70%.

Espriella, ca politician, se declară conservator și se opune puternic grupurilor LGBTQ+, feminismului și ideologiilor „woke”. El este absolvent în drept al Universității Sergio Arboleda din Bogota.

Un jurnalist a scris că el ar fi vândut haine, whisky și smaralde în USA. În prezent,  omul de afaceri administrează zeci de companii în imobiliare, comerț, alimente, băuturi, îmbrăcăminte, animale și are o firmă de avocatură.

La fel ca tatăl său, s-a declarat un susținător al candidatului prezidențial Luis Carlos Galan, asasinat în 1989. Espriella i-a memorat toate discursurile, a spus jurnalistul columbian Gerardo Reyes.

Cu susținerea mișcării „Apărătorii Patriei”, noul președinte ales aspiră să canalizeze nemulțumirile columbienilor către vechea clasă politică ca fiind sursa problemelor.

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